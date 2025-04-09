Serkan Özarslan'ın hem yönetmen koltuğunda hem de senaryosunu yazdığı Aşk mı Para mı? filminin çekimleri başladı. Antalya'da başlayan çekimlerde film kadrosuna 5 oyuncunun daha katıldığı ortaya çıktı.

Damla Sönmez uzun bir aranın ardından yeni film projesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Çekimlerine başlanan Aşk mı Para mı?" filminin oyuncu kadrosu da beğeni topladı.

AŞK MI PARA MI? FİLMİNİN ÇEKİMLER BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Aşk mı Para mı?” filminin çekimleri Antalya Manavgat’ta başladı. Serkan Özarslan‘ın hem yazıp hem de yönettiği, filmin başrollerini Damla Sönmez, Sarp Bozkurt, Ali Düşenkalkar, Hakan Meriçliler, Kemal Uçar ve Ferdi Sancar paylaşıyor.

Yapımcılığını KG Medya/(Kenan Güneş) ve Creative Film‘in üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Çankaya, Süeda Çil, Gökçe Özyol ve Emre Ertunç da yer alıyor. Yıl sonunda gösterime girecek filmde olaylar lüks bir otelde çalışan iki romantik gencin karşılaşmasıyla başlıyor ve sürpriz bir finalle bitiyor.