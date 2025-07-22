Avatar 3'ün ilk afişi paylaşıldı! Avatar Ateş ve Kül'ün yayın tarihi ne zaman?

Titanik, Terminatör ve Avatar'ın efsane yönetmeni James Cameron 3. filmin müjdesini verdi. Bu kez yönetmenlik, editörlük ve senarist koltuğunda oturan Cameron, Avatar 3: Ateş ve Kül'ün yayın tarihi de açıkladı.

AVATAR 3'ÜN İLK AFİŞİ YAYINLANDI

Avatar 3 afişi ile dikkat çekiyor. Filmde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi ve görsel efektlerin tamamlanabilmesi için birkaç kez ertelenen filmde geri sayım başladı.

AVATAR 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 3; Avatar Ateş ve Kül filminden ilk afiş yayımlandı. Yakın zamanda fragmanı da beklenen yapım için heyecanlı olanlar sosyal medyada yorum yağdırdı.

Avatar 3 vizyon tarihi 19 Aralık olarak belirlendi. Filmin sinemalarda gösterime girmesi dokuz kez ertelenirken, tarihli afiş izleyici ile buluştu. Avatar 4 ve Avatar 5 adlı iki ek devam filmi ise çeşitli yapım aşamalarında olup sırasıyla 2029 ve 2031'de gösterime girmesi bekleniyor.