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Editor
 | Dilek Ulusan

Avatar 3'ün ilk afişi paylaşıldı! Avatar Ateş ve Kül'ün yayın tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda Avatar serisinin yönetmeni Cameron filmin devam filminin müjdesini verdi. Avatar 3'ün afişi ilk kez paylaşılırken, ne zaman yayınlanacağı da ortaya çıktı.

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Avatar 3'ün ilk afişi paylaşıldı! Avatar Ateş ve Kül'ün yayın tarihi ne zaman?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:45

Titanik, Terminatör ve 'ın efsane yönetmeni 3. filmin müjdesini verdi. Bu kez yönetmenlik, editörlük ve senarist koltuğunda oturan Cameron, Avatar 3: Ateş ve Kül'ün yayın tarihi de açıkladı.

AVATAR 3'ÜN İLK AFİŞİ YAYINLANDI

Avatar 3 afişi ile dikkat çekiyor. Filmde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi ve görsel efektlerin tamamlanabilmesi için birkaç kez ertelenen filmde geri sayım başladı.

Avatar 3'ün ilk afişi paylaşıldı! Avatar Ateş ve Kül'ün yayın tarihi ne zaman?

AVATAR 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 3; Avatar Ateş ve Kül filminden ilk afiş yayımlandı. Yakın zamanda fragmanı da beklenen yapım için heyecanlı olanlar sosyal medyada yorum yağdırdı.

Avatar 3'ün ilk afişi paylaşıldı! Avatar Ateş ve Kül'ün yayın tarihi ne zaman?

Avatar 3 vizyon tarihi 19 Aralık olarak belirlendi. Filmin sinemalarda gösterime girmesi dokuz kez ertelenirken, tarihli afiş izleyici ile buluştu. Avatar 4 ve Avatar 5 adlı iki ek devam filmi ise çeşitli yapım aşamalarında olup sırasıyla 2029 ve 2031'de gösterime girmesi bekleniyor.

Avatar 3'ün ilk afişi paylaşıldı! Avatar Ateş ve Kül'ün yayın tarihi ne zaman?
ETİKETLER
#james cameron
#avatar
#film
#Yeni Film
#Avatar 3
#Avatar Ateş Ve Kül
#Sinemalar
#Medya
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