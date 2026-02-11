Ayça Ayşin Turan ve Erkan Petekkaya'lı "Al Beni Baba" filmine Eypio'dan özel şarkı

“Al Beni Baba” filmi sonbaharda seyirciyle buluşacak. Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan diziyi Ahmet Topuz yönetecek. “Al Beni Baba” filminde başrolleri Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Alman oyuncu Malik Blumenthal paylaşıyor. Diziye özel şarkı ise Eypio'dan geldi.

EYPİO'DAN AL BENİ BABA FİLMİNE ÖZEL ŞARKI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Al Beni Baba”da, kandırılmış olmanın getirdiği pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları (Ayça Ayşin Turan) ve babası Savaş’ın (Erkan Petekkaya) kızı için verdiği çetin mücadele merkezde yer alıyor. Ünlü rapçi Eypio, gerçek hayat hikayesinden esinlenen senaryosuyla merak uyandıran “Al Beni Baba” filmi için “Dönmem Ben Geri Almadan Seni” adlı duygusal bir besteye imza attı.

İnternette tanıştığı adamın karanlık yüzüyle çok geç tanışan Nazlı’nın, tutsak edildiği yerden babasına gönderdiği ‘Al beni baba’ yazılı o çaresiz yardım mesajı, izleyiciyi derinden etkileyecek bir kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşliyor.

“Müziğimi beyazperdede duymak ayrı bir zevk” diyen Eypio, projenin ruhundan çok etkilendiğini belirtirken; “Film müziği yapmayı çok seviyorum. Bu hikâyeler beni çok besliyor. “Al Beni Baba” filminin konusu çok özel ve duygusal. Gerçek olamayacak kadar sıra dışı ama hayat bazen güzel ve umut veren hikâyeler sunuyor bize. Ve böyle hikâyelere şarkı yapmak bir müzisyen olarak benim için çok özel” dedi.

AL BENİ BABA FİLMİ OYUNCULARI

“Al Beni Baba”nın oyuncuları arasında; Gülper Özdemir, Lilly Joan Gutzeit, Murat Serezli, Mert Denizmen, Asiye Dinçsoy, Rüzgar Aksoy, Metin Keçeci, Nathalie Griffin, Dilek Çelebi, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı, Bahtiyar Engin, Burç Kümbetlioğlu, Gürberk Polat, Mahmut Cevher, Macit Koper ve Mehmet Özgür gibi usta ve genç oyuncular yer alıyor.