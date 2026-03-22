Aynı Yağmur Altında dizisi bu akşam var mı? Aynı Yağmur Altında 22 Mart 2026 Pazar neden yok?

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi, final bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Aynı Yağmur Altında’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla araştırılıyor. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisi bu akşam var mı? Aynı Yağmur Altında 22 Mart 2026 Pazar neden yok? İşte detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 15:54

Aynı Yağmur Altında dizisi ekranlarının yeni sezon dizileri arasındaydı. Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan iddialı dizi istediği reyting rakamlarına ulaşamayınca final kararı almıştı. Yakın zamanda final yapacağı öğrenilen Aynı Yağmur Altında dizisi için geri sayım başladı. Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi, önce pazartesi ardından pazar günleri izleyici karşına çıkmıştı. Final bölümüyle son kez seyirci karşısına çıkacak Aynı Yağmur Altında dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisi bu akşam var mı? Aynı Yağmur Altında 22 Mart 2026 Pazar neden yok? Aynı Yağmur Altında dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Aynı Yağmur Altında dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığı hakkında bilinmeyenler…

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Aynı Yağmur Altında, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu olmuştu. ATV ekranlarının yeni projelerinden biri olarak izleyici karşısına çıkan Aynı Yağmur Altında dizisi, yayın hayatına pazartesi günü başlamış, ardından pazar gününe geçerek reyting yükseltmeye çalışmıştı.

Pazar günleri seyirciyle buluşan Aynı Yağmur Altında dizisinin geçtiğimiz hafta final yapacağı duyurulmuştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aynı Yağmur Altında’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren dizinin sıkı takipçileri “Bu akşam Aynı Yağmur Altında dizisi var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

ATV ekranlarının yeni sezon projeleri arasında yer alan Aynı Yağmur Altında dizisi düşük reyting kurbanı olmuş ve final kararı aldığını duyurmuştu. Şoke eden final kararıyla izleyicisini derin bir hüzne boğan Aynı Yağmur Altında dizisi bu akşam yayınlanmayacak. En son 6. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Büyük bir heyecanla beklenen Aynı Yağmur Altında dizisi 22 Mart 2026 Pazar ekranlarda olmayacak.

Yayınlanan son bölümüyle büyük ses getirmesine rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Aynı Yağmur Altında dizisinin bu akşam yeni bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. ATV yayın akışında bu akşam (22 Mart 2026 Pazar) Aynı Yağmur Altında dizisi yerine ‘Nasipse Olur’ adlı yerli sinema filminin yayınlanacağı duyuruldu.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 22 MART 2026 PAZAR NEDEN YOK?

Düşük reyting oranlarıyla erken final kararından kaçamayan Aynı Yağmur Altında dizisi, çok yakında ekran macerasını sonlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu Aynı Yağmur Altında dizisinin senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin 22 Mart 2026 Pazar neden olmadığı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri “Aynı Yağmur Altında 22 Mart 2026 Pazar neden yok?” sorunun cevabını araştırıyor.

Güçlü bir aile hikayesi olarak izleyiciyle buluşan iddialı dizi Aynı Yağmur Altında, bayram haftasına girilmesiyle birlikte ekran macerasına ara veriyor. 16 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla Ramazan Bayramı haftası başlıyor. Televizyon sektörünün genel uygulaması gereği dizilerin yeni bölümlerine Ramazan Bayramı haftasında ara veriliyor.

Genellikle bayramlar ve yılbaşı tatillerinde kanallar ve diziler, reklam bütçelerindeki azalma ve izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle yayına 1-2 hafta ara veriyor. Bu nedenle Aynı Yağmur Altında dizisi de 22 Mart 2026 Pazar (bu akşam) yayınlanmıyor. Bayram haftasından sonra dizinin 7. final bölümüyle ekranlarda yerini alacağı planlanıyor.

