Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmurun Altında dizisine ikinci bölümündeki bir sahnesi büyük tepki çekerken, RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı. İşte detaylar…

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:28

Ekranların yeni dizisi olan Aynı Yağmurun Altında, ikinci bölümüyle geçtiğimiz pazartesi akşamı damga vurdu. Özellikle de dizideki bir sahne sosyal medyada büyük tepki çekmiş, gündemdeki yerini almıştı. Tüm bunlar olurken üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru da bulunduğu öğrenildi.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA DİZİSİNE RTÜK ŞOKU!

ATV ekranlarının yeni dizisi olan Aynı Yağmurun Altında, pazartesi akşamı ikinci bölümüyle damga vurdu. Ali’nin ölümle burun buruna gelmesiyle Rosa’nın hayatının en zor kararını verdiği anlar dikkat çekti.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

Dizi de dikkat çeken sahnelerden biri de yemek sahnesi oldu. Herkesin masa başında oturduğu sofra da ortaya konulan yemek hem sosyal medyanın hem de ekranların çokça konuşulan konularından biri oldu.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

Onedio’nun haberine göre, oldukça gündem olan sofra sahnesi nedeniyle RTÜK şoku meydana geldi. Dizi Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınırken geçtiğimiz günlerde fenomen dizi Yalı Çapkını’nın senaristi olan Mehmet Barış Günger’de ekibe dahil oldu.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

RTÜK ÜYESİ İLHAN TAŞÇI, DİZİYE İNCELEME BAŞLATILMASI İÇİN BAŞVURU YAPTI

Aynı Yağmurun Altında dizisi ikinci bölümüyle oldukça gündemde yer almıştı. Haftanın en yoğun izleme alan günlerinden biri olan Pazartesi günü ekranlara gelen Aynı Yağmurun Altında, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından tepki aldı.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

İlhan Taşçı sosyal medyasından yayınladığı paylaşımla 'Bu senaryoyu yazandan oynayana, yapımcısından yayıncısına kadar hiçbirinin bu toprakların gerçekliğini doğru okuyamadığı açıkça görülüyor. Mübarek Ramazan ayında toplumsal kutuplaşmayı körükleyecek yapay bir çatışma senaryosu. Bu coğrafyada bırakın misafire domuz eti ikram etmeyi, inançlısı da inançsızı da farklı yaşam tarzlarına ve inançlara saygıda kusur etmez. Böylesi akıl almaz ve toplumun farklı kesimlerini tahrik edici ve kışkırtıcı bu dizi ile ilgili inceleme yapılması için RTÜK Başkanlığına dilekçe ile başvurdum. Sonucu hep beraber göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

AYNI YAĞMURUN ALTINDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmurun Altında dizisinin son bölümünde Nikah töreninde Ali’yi beklemedik bir gelişme bekler. Gerilimin en üst seviye de olduğu dizi de Beliz’in elinde silahla töreni basması da oldukça ortalığı karıştırdı.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

Rosa’yı üzen anların meydana gelmesiyle Ali ile anılarının olduğu balıkçı kulübesine giderek orada sabahlarken Ali’nin gelmesiyle yüzleşme yaşıyorlar. Rosa, Ali’yi korumak amacıyla ona olan sevgisini de inkar etmesiyle olaylar gelişmeye başladı.

Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı

Koray’ın gizli hamlesi ise ortalığı iyice karıştıracaktır. Ali’nin kaçırılması Rosa’nın köşeye sıkışmasına neden olacak. Aynı Yağmurun Altında yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#rtük
#Dizi Reytingi
#Aynı Yağmurun Altında
#İlhan Taşçı
#Dizi İncelemesi
#Medya
