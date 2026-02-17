Aynı Yağmurun Altında dizisine yeni senarist! Fenomen dizi Yalı Çapkını’nı kaleme almıştı

Ekran macerasına yeni başlayan Aynı Yağmurun Altında, pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Kadrosuyla ve konusuyla sosyal medyada gündem olan dizi, yayınlanan son bölümüyle çokça konuşulurken ekibe dahil olan yeni senaristi gündem oldu. En son Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisini kaleme alan Mehmet Barış Günger Aynı Yağmurun Altında ekibine katıldı. İşte detaylar…

AYNI YAĞMURUN ALTINDA DİZİSİNE YENİ SENARİST!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmurun Altında, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla gündemdeki yerini alan Aynı Yağmurun Altında dizisi, ekibine yeni bir ismi daha dahil etti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Berfin Nilsu Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen ve Mine Çayoğlu gibi isimler ile dikkatleri üzerine çeken Aynı Yağmurun Altında dizisi senaryo ekibine iddialı bir ismi dahil etti.

Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı Aynı Yağmurun Altında dizisine daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi ‘Yalı Çapkını’nı da kaleme almış olan Mehmet Barış Günger katıldı.

FENOMEN DİZİ YALI ÇAPKINI’NI KALEME ALMIŞTI

Bir döneme damga vuran Yalı Çapkını dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Barış Günger, şimdilerde Aynı Yağmurun Altında dizisinin ekibine dahil oldu. Ekran macerasına yeni başlayan dizi, pazartesi akşamları ekranlara gelirken dikkat çeken sahnelere de ev sahipliği yapıyor.

Mehmet Barış Günger’in Aynı Yağmurun Altında dizisine dahil olmasıyla birlikte dizi de dinamiğin artacağı, izleyicinin dikkatini daha çok çekeceği düşünülüyor. Günger’in dizeye 4. bölüm itibariyle yer alacağı Birsen Altuntaş’ın haberinde yer alırken, izleyici şimdiden senaryo da nasıl bir değişikliğin olacağını merakla bekliyor.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aynı Yağmurun Altında dizisinin son bölümünde, Beliz’in nikah masasında patlayan silahi ve intihar girişimi Ali’yi Roza’nın önünde zor bir durumda bırakır. Zor durum da kalan Ali, Rosa’ya yalan söyler. Rosa ise bu yalanla birlikte Ali tarafından ihanete uğradığını düşünür.

Diğer Yandan Ali’yi ortadan kaldırmak için karanlık planlar yaparak yeni planlarını devreye sokar. Rosa’nın öldüğünü sandığı babası Aytekin ise aslında büyük bir intikam uğruna saklanmaya devam eder. İki aile arasında yaşanan gerilimler yemek masasında devam eder.

İki aile arasında verilen yemekte, inançları ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşma meydana gelir. Ali, aşkı için her şeyi göze almaya hazırken, Rosa da Ali’yi kurtarmak için kalbini kıran yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır sınavlara girmeye başlar.