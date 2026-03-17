Ekranların yeni dizisi olan Aynı Yağmurun Altında, ekranlara veda edeceği haberleriyle gündem oldu. Peki, Aynı Yağmurun Altında final mi yapıyor? Aynı Yağmurun Altında neden bitiyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

AYNI YAĞMURUN ALTINDA FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında yer alan yeni dizi Aynı Yağmurun Altında, gündem olmaya devam ediyor. Son haftalarda sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Aynı Yağmurun Altında, final haberleriyle gündem oldu.

İzleyiciler tarafından son zamanlarda dikkat çeken Aynı Yağmurun Altında, yayın günün pazartesiden pazara alarak ekranlar da yer almıştı. Ancak dizi reytinglere dayanamadı. Yayınlandığı günden beri yaşanan düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ediyor.

Aynı Yağmurun Altında 7. ölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizi kısa sürede ekranlara veda edecek. Birbirinden başarılı oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken Aynı Yağmurun Altında, son bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisine veda edecek.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA NEDEN BİTİYOR?

Aynı Yağmurun Altında, final yapacağı haberlerinden sonra ‘neden bitiyor?’ sorusu sorulmaya başlandı. ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izlenme oranına ulaşamaması nedeniyle ekranlara veda ediyor. Dizi 7. bölümüyle final yapacak.

Özellikle de yayınlanan son bölümüyle adeta ekranlara damga vuran Aynı Yağmurun Altında Burak Tozkoparan ve Bahar Şahin'in oyunculuklarıyla dikkat çekmişlerdi.

Sosyal medyaya oldukça çok konuşulan ikilinin oyunculukları dikkat çekse de dizi final bölümüyle ekranlara veda edecek. Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayoğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen’in başrollerinde oynadıkları Aynı Yağmurun Altında Pazar günü son bölümüyle ekranlara gelecek.

Kamuoyunda yazan bilgilere göre, Aynı Yağmurun Altında dizisi 22 Mart 2026 Pazar günü yayınlanacak olan bölümle ATV ekranlarına veda edecek.