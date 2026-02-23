Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

Her yıl büyük bir coşkuyla takip edilen BAFRA Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” 6 ödülle zirvenin sahibi olurken, “I Swear” filmi oyuncusu Aramayo'nun yükselen yıldız ödülünü aldıktan sonra Timothee Chalamet ve Leonardo DiCaprio gibi isimleri geride bırakarak en iyi erkek oyuncu ödülünü alması dikkat çekti.

23.02.2026
23.02.2026
11:34

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA Ödülleri, dün gece Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri'ne (British Academy Film Awards) 'nun başrol oynadığı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Gecenin sürprizi ise 33 yaşındaki Robert Aramayo oldu.

EN İYİ FİLM

Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson Bugonia/ Yorgos Lanthimos Sentimental Value/ Joachim Trier Hamnet/ Chloe Zhao Sinners/ Ryan Coogler Marty Supreme/ Josh Safdie

KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Robert Aramayo/ I Swear Timothee Chalamet/ Marty Supreme Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another Ethan Hawke/ Blue Moon Michael B. Jordan/ Sinners Jesse Plemons/ Bugonia

KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro/ One Battle After Another Jacob Elordi/ Frankenstein Paul Mescal/ Hamnet Sean Penn/ One Battle After Another Peter Mullan/ I Swear Stellan Skarsgard/ Sentimental Value

KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

Robert Aramayo Miles Caton Chase Infiniti Archie Madekwe Posy Sterling

KAZANAN: Robert Aramayo

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessie Buckley/ Hamnet Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson/ Song Sung Blue Chase Infiniti/ One Battle After Another Emma Stone/ Bugonia Renate Reinsve/ Sentimental Value

KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet

EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM

28 Years Later The Ballad of Wallis Island Bridget Jones: Mad About the Boy Die My Love H Is for Hawk I Swear Mr. Burton Pillion Steve KAZANAN: Hamnet

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Odessa A’zion/ Marty Supreme Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value Wunmi Mosaku/ Sinners Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island Teyana Taylor/ One Battle After Another Emily Watson/ Hamnet

KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ OYUNCU KADROSU

I Swear Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners

KAZANAN: I Swear

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

It Was Just an Accident The Secret Agent Sentimental Value The Voice of Hind Rajab Sirât

KAZANAN: Sentimental Value

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Sinners I Swear Marty Supreme The Secret Agent Sentimental Value

KAZANAN: Sinners

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

One Battle After Another Hamnet Pillion Bugonia The Ballad of Wallis Island

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Frankenstein Marty Supreme One Battle After Another Sinners Train Dreams

KAZANAN: One Battle After Another

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Frankenstein Hamnet Sinners Wicked: For Good Marty Supreme

KAZANAN: Frankenstein

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avatar: Fire and Ash F1 Frankenstein How to Train Your Dragon The Lost Bus

KAZANAN: Avatar: Fire and Ash

EN İYİ KURGU

F1 A House of Dynamite Marty Supreme One Battle After Another Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Frankenstein Hamnet Marty Supreme Sinners Wicked: For Good

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK Bugonia Frankenstein Hamnet One Battle After Another Sinners K

AZANAN: Sinners

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sinners

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ BELGESEL

2000 Meters To Andriivka Apocalypse In The Tropics Cover-Up Mr Nobody Against Putin The Perfect Neighbor

KAZANAN: Mr Nobody Against Putin

EN İYİ SES

F1 Frankenstein One Battle After Another Sinners Warfare

KAZANAN: F1

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

Arco Boong Lilo & Stitch Zootropolis 2

KAZANAN: Boong

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ Elio Little Amelie Zootropolis 2

KAZANAN: Zootropolis 2

