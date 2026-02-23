BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! "One Battle After Another" 6 ödülle zirvede

Kategoriler
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA Ödülleri, dün gece Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri'ne (British Academy Film Awards) Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Gecenin sürprizi ise 33 yaşındaki Robert Aramayo oldu.
Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson Bugonia/ Yorgos Lanthimos Sentimental Value/ Joachim Trier Hamnet/ Chloe Zhao Sinners/ Ryan Coogler Marty Supreme/ Josh Safdie
KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
Robert Aramayo/ I Swear Timothee Chalamet/ Marty Supreme Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another Ethan Hawke/ Blue Moon Michael B. Jordan/ Sinners Jesse Plemons/ Bugonia
KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear
Benicio Del Toro/ One Battle After Another Jacob Elordi/ Frankenstein Paul Mescal/ Hamnet Sean Penn/ One Battle After Another Peter Mullan/ I Swear Stellan Skarsgard/ Sentimental Value
KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another
Robert Aramayo Miles Caton Chase Infiniti Archie Madekwe Posy Sterling
KAZANAN: Robert Aramayo
Jessie Buckley/ Hamnet Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson/ Song Sung Blue Chase Infiniti/ One Battle After Another Emma Stone/ Bugonia Renate Reinsve/ Sentimental Value
KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet
28 Years Later The Ballad of Wallis Island Bridget Jones: Mad About the Boy Die My Love H Is for Hawk I Swear Mr. Burton Pillion Steve KAZANAN: Hamnet
Odessa A’zion/ Marty Supreme Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value Wunmi Mosaku/ Sinners Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island Teyana Taylor/ One Battle After Another Emily Watson/ Hamnet
KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners
I Swear Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners
KAZANAN: I Swear
It Was Just an Accident The Secret Agent Sentimental Value The Voice of Hind Rajab Sirât
KAZANAN: Sentimental Value
Sinners I Swear Marty Supreme The Secret Agent Sentimental Value
KAZANAN: Sinners
One Battle After Another Hamnet Pillion Bugonia The Ballad of Wallis Island
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Frankenstein Marty Supreme One Battle After Another Sinners Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another
Frankenstein Hamnet Sinners Wicked: For Good Marty Supreme
KAZANAN: Frankenstein
Avatar: Fire and Ash F1 Frankenstein How to Train Your Dragon The Lost Bus
KAZANAN: Avatar: Fire and Ash
EN İYİ KURGU
F1 A House of Dynamite Marty Supreme One Battle After Another Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
Frankenstein Hamnet Marty Supreme Sinners Wicked: For Good
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK Bugonia Frankenstein Hamnet One Battle After Another Sinners K
AZANAN: Sinners
Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sinners
KAZANAN: Frankenstein
2000 Meters To Andriivka Apocalypse In The Tropics Cover-Up Mr Nobody Against Putin The Perfect Neighbor
KAZANAN: Mr Nobody Against Putin
F1 Frankenstein One Battle After Another Sinners Warfare
KAZANAN: F1
Arco Boong Lilo & Stitch Zootropolis 2
KAZANAN: Boong
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ Elio Little Amelie Zootropolis 2
KAZANAN: Zootropolis 2