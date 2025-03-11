Bahar dizisinde ayrılık! Devrim Kabacaoğlu veda ediyor

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde ayrılık yaşanacak. Salı günleri yayınlanan Bahar dizine bu akşam Devrim Kabacaoğlu veda ediyor.

Bu akşam 38. bölümüyle ekrana gelecek “Bahar” dizisinde eğlence ve dram aynı anda işlenecek. Yeni bölüm tanıtımında Tuğrul Tülek’in oynadığı Tuğra’nın “Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız!” repliği dikkat çekmiş ve diziye kimin veda edeceği merak konusu olmuştu.

BAHAR DİZİSİNDE BEKLENMEDİK VEDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcı Asena Bülbüloğlu, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve senarist Deniz Akçay’ı buluşturan “Bahar”da “Uğur Aydın”ı oynayan Devrim Kabacaoğlu ekibe veda ediyor. Genç yıldız bu akşam ekrana gelecek 38. bölümde diziden ayrılacak.

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1995 doğumlu Devrim Kabacaoğlu, İstanbul doğumlu. OyuncuDevrim Kabacaoğlu, 2021 senesindeİstanbul Beykent Üniversitesinden mezun oldu.Kabacaoğlu, "Buğday Tanesi," "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.