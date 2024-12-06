Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak

06 Aralık 2024 17:37 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:37

Başrolünde Demet Evgar’ın aldığı Bahar dizisinde ayrılıklar yaşanacak. Son bölümde diziye Melis Minkarı ile Fırat Altunmeşe dahil olurken, dizinin senaristleri ise ayrılık kararı aldı.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde senarist değişikliği yaşanacak. Salı günleri ekranda olan Bahar dizisine yeni oyuncular dahil olurken, senaristler ise diziden ayrılma kararı aldı.

BAHAR DİZİSİNDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin kadrosunda önemli ayrılıklar yaşanacak. Dizinin senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldı. Senaryosuyla hepimizi derinden etkileyen fenomen dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu oldu.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCUSU BAHAR DİZİSİNDE

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin kadrosuna son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Melis Minkarı ve Fırat Altunmeşe dahil oluyor. İki genç oyuncunun hayranları şimdiden sosyal medyada yorum ve beğeni yağdırdı.