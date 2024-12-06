Tgrt Haber
Haberler>Medya>Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak

Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 17:37 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:37
Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak

Başrolünde Demet Evgar’ın aldığı Bahar dizisinde ayrılıklar yaşanacak. Son bölümde diziye Melis Minkarı ile Fırat Altunmeşe dahil olurken, dizinin senaristleri ise ayrılık kararı aldı.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde senarist değişikliği yaşanacak. Salı günleri ekranda olan Bahar dizisine yeni oyuncular dahil olurken, senaristler ise diziden ayrılma kararı aldı. 

BAHAR DİZİSİNDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin kadrosunda önemli ayrılıklar yaşanacak. Dizinin senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldı. Senaryosuyla hepimizi derinden etkileyen fenomen dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu oldu. 

Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak - 1. Resim

Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak - 2. Resim

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCUSU BAHAR DİZİSİNDE 

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin kadrosuna son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Melis Minkarı ve Fırat Altunmeşe dahil oluyor. İki genç oyuncunun hayranları şimdiden sosyal medyada yorum ve beğeni yağdırdı.

Bahar dizisinde bir ayrılık daha! Tüm senaryo baştan yazılacak - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...