Bahar dizisine yeni oyuncu! Timur'un ablası her şeyi değiştirecek

21 Ocak 2025 17:31 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:31

Başrolünde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir isim geliyor. Bu akşam tekrar bölümünün yayınlanması beklenen diziye ''hala'' geliyor.

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Salı günleri yayınlanan Bahar​ dizisi son olarak 32. bölümle ekrana geldi. Demet Evgar'ın Bahar karakteriyle seyirci karşısına çıktığı dizide Timur ve Umay karakterlerinin gerilimi yeni bölüme damga vuracak. Bahar'ı zor günler beklerken, yeni katılacak karakter​ de tüm dengeleri değiştirecek.

BAHAR DİZİSİNE YENİ KARAKTER GELİYOR

“Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi ikinci sezonunda da reyting rekoru kırıyor. Başarılı diziye yeni bir karakter gelecek. Mehmet Yılmaz Ak’ın oynadığı Timur’un halası diziye hareket getirecek. Rol için görüşmeler devam ederken, yeni karakter Bahar karakterine de zor günler yaşatacak.

BUGÜN DİZİLERİN TEKRAR BÖLÜMLERİNİN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir üzüntüye boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor. Bu akşam Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama gibi dizilerin yeni bölümleri yer alacaktı.