Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Başrollerini Barış Arduç ile Hande Erçel’in paylaştığı romantik film Rüzgara Bırak, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dijital platformdaki yayın sürecinin ardından büyük ilgi gören yapım, ekranlarında yayınlanacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle konuşulan film için geri sayım başladı. Hayranlar ise Barış Arduç ve Hande Erçel’in uyumunu yeniden televizyon ekranlarında izlemeye hazırlanıyor. Peki, Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 21:06

Romantik yapımları seven izleyicilerin beğenisini kazanan filmi, televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde ve Hande Erçel’in yer aldığı yapım, televizyon kanalında yayınlanacak. Dijital platformda yayınlandığı dönemde geniş izleyici kitlesine ulaşan , iki ünlü oyuncunun ekran uyumuyla sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı. Duygusal hikayesi ve etkileyici sahneleriyle dikkat çeken Rüzgara Bırak’ın televizyon yayını şimdiden merak konusu oldu. Peki, Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak? Rüzgara Bırak filmi konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var? Rüzgara Bırak filmi hangi gün ekranlara gelecek?

HABERİN ÖZETİ

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Romantik yapımları seven izleyicilerin beğenisini kazanan Rüzgara Bırak filmi, başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı yapım, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak.
Rüzgara Bırak filmi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’da NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.
Film, şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi nedeniyle Yazman Şirketler Grubu'nun hırslı CEO'su Aslı Mansoy ve Çeşme'de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı'yı karşı karşıya getirir.
Başrollerinde Hande Erçel (Aslı Mansoy) ve Barış Arduç (Ege Yazıcı) yer almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Başrollerinde Barış Arduç ile ’in yer aldığı Rüzgara Bırak filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dijital platformda yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören ve yurt dışında geniş izlenme rakamlarına ulaşan yapım, ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Romantik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, sosyal medyada da uzun süre gündem olmuştu.

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Rüzgara Bırak filmi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’da ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Yabancı ülkelerde de büyük ilgi gören yapımın televizyon yayın haberi, Barış Arduç ve Hande Erçel hayranlarını heyecanlandırdı. İki ünlü oyuncunun ekran uyumu izleyiciler tarafından beğeni toplarken, filmin televizyon yayınının da yüksek reyting alması bekleniyor.

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

RÜZGARA BIRAK FİLMİ KONUSU

Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir.

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır.

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

RÜZGARA BIRAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hande Erçel - Aslı Mansoy

Barış Arduç - Ege Yazıcı

Barış Aytaç - Yaman

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Gözde Mutluer - Yasemin

Deniz Balkanlı - Gamze

Olimpia Ahenk - Sırma

Serhat Nalbantoğlu - Nazmi

Ahmet Saraçoğlu - Arif Mansoy

Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Tuğrul Tülek - Cenk

Kevork Türker - Korkmaz

Şebnem Sönmez - Ferzan

ETİKETLER
#rüzgara bırak
#hande erçel
#barış arduç
#film
#NOW
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.