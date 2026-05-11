Romantik yapımları seven izleyicilerin beğenisini kazanan Rüzgara Bırak filmi, televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı yapım, televizyon kanalında yayınlanacak. Dijital platformda yayınlandığı dönemde geniş izleyici kitlesine ulaşan film, iki ünlü oyuncunun ekran uyumuyla sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı. Duygusal hikayesi ve etkileyici sahneleriyle dikkat çeken Rüzgara Bırak’ın televizyon yayını şimdiden merak konusu oldu. Peki, Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak? Rüzgara Bırak filmi konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var? Rüzgara Bırak filmi hangi gün ekranlara gelecek?

HABERİN ÖZETİ Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak? Romantik yapımları seven izleyicilerin beğenisini kazanan Rüzgara Bırak filmi, başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı yapım, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Rüzgara Bırak filmi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’da NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Film, şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi nedeniyle Yazman Şirketler Grubu'nun hırslı CEO'su Aslı Mansoy ve Çeşme'de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı'yı karşı karşıya getirir. Başrollerinde Hande Erçel (Aslı Mansoy) ve Barış Arduç (Ege Yazıcı) yer almaktadır.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel’in yer aldığı Rüzgara Bırak filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dijital platformda yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören ve yurt dışında geniş izlenme rakamlarına ulaşan yapım, ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Romantik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, sosyal medyada da uzun süre gündem olmuştu.

Rüzgara Bırak filmi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’da NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Yabancı ülkelerde de büyük ilgi gören yapımın televizyon yayın haberi, Barış Arduç ve Hande Erçel hayranlarını heyecanlandırdı. İki ünlü oyuncunun ekran uyumu izleyiciler tarafından beğeni toplarken, filmin televizyon yayınının da yüksek reyting alması bekleniyor.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ KONUSU

Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir.

Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır.

RÜZGARA BIRAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hande Erçel - Aslı Mansoy

Barış Arduç - Ege Yazıcı

Barış Aytaç - Yaman

Gözde Mutluer - Yasemin

Deniz Balkanlı - Gamze

Olimpia Ahenk - Sırma

Serhat Nalbantoğlu - Nazmi

Ahmet Saraçoğlu - Arif Mansoy

Tuğrul Tülek - Cenk

Kevork Türker - Korkmaz

Şebnem Sönmez - Ferzan