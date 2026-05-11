Barış Arduç ve Hande Erçel’li Rüzgara Bırak filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak! Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Romantik yapımları seven izleyicilerin beğenisini kazanan Rüzgara Bırak filmi, televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı yapım, televizyon kanalında yayınlanacak. Dijital platformda yayınlandığı dönemde geniş izleyici kitlesine ulaşan film, iki ünlü oyuncunun ekran uyumuyla sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı. Duygusal hikayesi ve etkileyici sahneleriyle dikkat çeken Rüzgara Bırak’ın televizyon yayını şimdiden merak konusu oldu. Peki, Rüzgara Bırak filmi hangi kanalda oynayacak? Rüzgara Bırak filmi konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var? Rüzgara Bırak filmi hangi gün ekranlara gelecek?
Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel’in yer aldığı Rüzgara Bırak filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dijital platformda yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören ve yurt dışında geniş izlenme rakamlarına ulaşan yapım, ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Romantik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, sosyal medyada da uzun süre gündem olmuştu.
Rüzgara Bırak filmi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’da NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Yabancı ülkelerde de büyük ilgi gören yapımın televizyon yayın haberi, Barış Arduç ve Hande Erçel hayranlarını heyecanlandırdı. İki ünlü oyuncunun ekran uyumu izleyiciler tarafından beğeni toplarken, filmin televizyon yayınının da yüksek reyting alması bekleniyor.
Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir.
Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır.
Hande Erçel - Aslı Mansoy
Barış Arduç - Ege Yazıcı
Barış Aytaç - Yaman
Gözde Mutluer - Yasemin
Deniz Balkanlı - Gamze
Olimpia Ahenk - Sırma
Serhat Nalbantoğlu - Nazmi
Ahmet Saraçoğlu - Arif Mansoy
Tuğrul Tülek - Cenk
Kevork Türker - Korkmaz
Şebnem Sönmez - Ferzan