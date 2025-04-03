Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz haftalarda TRT'nin Muhabir dizisiyle anlaşan Başak Gümülcinelioğlu'nun da diziden çıkarıldığı öne sürüldü.