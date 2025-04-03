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 | Dilek Ulusan

Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz haftalarda TRT'nin Muhabir dizisiyle anlaşan Başak Gümülcinelioğlu'nun da diziden çıkarıldığı öne sürüldü.

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Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 15:37

Boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a destek veren Furkan Andıç'ın TRT Tabii'nin Muhabir adlı dizinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi. Aybüke Pusat'a destek veren Muhabir dizisi oyuncusu Başak Gümülcinelioğlu da dizinin kadrosundan çıkarıldı.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU MUHABİR KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç, boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat'a destek veren paylaşımı sonrası TRT’nin “Muhabir” dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Başak Gümülcinelioğlu da Muhabir kadrosundan çıkarıldı. Emrah Aguş‘un yönettiği dizinin çekimleri önceki gün başlamıştı.

Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı

Bugün de “Muhabir” dizisinin Duygu’su Başak Gümülcinelioğlu projeden çıkarıldı. Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, da Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

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Furkan Andıç Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?
22 Ekim 1991 doğumlu Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, Türk oyuncu, mimar. İstanbul Halk Tiyatrosu'nda ve BKM Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu, çeşitli televizyon dizilerinde dizi oyunculuğu yapmıştır.
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