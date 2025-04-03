Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin

Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz haftalarda TRT'nin Muhabir dizisiyle anlaşan Başak Gümülcinelioğlu'nun da diziden çıkarıldığı öne sürüldü.
Boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a destek veren Furkan Andıç'ın TRT Tabii'nin Muhabir adlı dizinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi. Aybüke Pusat'a destek veren Muhabir dizisi oyuncusu Başak Gümülcinelioğlu da dizinin kadrosundan çıkarıldı.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU MUHABİR KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç, boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat'a destek veren paylaşımı sonrası TRT’nin “Muhabir” dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Başak Gümülcinelioğlu da Muhabir kadrosundan çıkarıldı. Emrah Aguş‘un yönettiği dizinin çekimleri önceki gün başlamıştı.
Bugün de “Muhabir” dizisinin Duygu’su Başak Gümülcinelioğlu projeden çıkarıldı. Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, da Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı.