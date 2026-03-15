Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa ulusal ve yerel basın kuruluşlarında görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. Program öncesinde masaları tek tek dolaşan Turan, basın mensuplarıyla sohbet ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gazeteciler Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Basın mensupları Fatih Belediyesi'nin sahur sofrasında buluştu! Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gazetecilerle bir araya geldiği bir programda gazeteciliğin önemini vurguladı, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı ve İstanbul'un Fethi kutlamalarının uluslararası boyuta taşınacağını duyurdu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gazetecilerle bir sahur programı düzenlendi. Başkan Turan, gazeteciliğin toplum adına önemli bir sorumluluk taşıyan, hakikat mücadelesi veren bir meslek olduğunu belirtti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. İstanbul'un Fethi kutlamalarının bundan sonraki süreçte uluslararası ölçekte gerçekleştirileceğini açıkladı. Fetih Haftası kapsamında sempozyumlar, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

“GAZETECİLİK HAKİKAT MÜCADELESİDİR”

Programda konuşan Başkan Turan, gazeteciliğin toplum adına önemli bir sorumluluk taşıyan mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında büyük bir görev üstlendiğini söyledi.

Gazetecilerin zor şartlar altında önemli bir vazife yürüttüğünü ifade eden Turan, “Gazetecilik aynı zamanda bir hakikat mücadelesidir. Basın mensuplarımız, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında kritik bir rol üstleniyor" dedi.

RAMAZAN’IN BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHU

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten Turan, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulundu.

Turan, Ramazan’ın toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, “Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en güçlü zamanlardan biridir” ifadelerini kullandı.

FETİH KUTLAMALARI ULUSLARARASI ÖLÇEKTE

Programda İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü kapsamında planlanan etkinliklere de değinen Turan, fetih kutlamalarının bundan sonraki süreçte uluslararası ölçekte gerçekleştirileceğini belirterek, Fetih Haftası kapsamında sempozyumlar, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Sahur programı, basın mensuplarıyla yapılan sohbetlerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.