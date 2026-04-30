Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullanımından dolayı Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosundan çıkartılması, beraberinde birçok yeniliği de beraberinde getirmişti. Senaryosu ve oyuncu kadrosunda baştan aşağı farklılıklara gidilen TRT1 dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya gibi önemli isimlerin ayrılığından sonra kadroya eklene yeni iddialı isimler dizizi farklı bir boyuta taşımıştı. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral Adalar'ın yeni başrol oyuncuları olduğu Cennetin Çocukları ile ilgili gündemde olan yeni bir iddia ise; dizinin yeni yayın döneminde ekranlarda yer alıp almayacağına yönelik oldu. Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Cennetin Çocukları dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği yönetimi ikilemde bırakırken; diziyi yakından takip edenler diziye dair verilecek karar için bekleyiş içinde. Peki Cennetin Çocukları dizisi finale mi gidecek? Cennetin Çocukları dizisinin sezon finali tarihi belli oldu mu?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak? İsmail Hacıoğlu'nun ayrılmasıyla kadrosunda değişiklikler olan TRT1 dizisi Cennetin Çocukları'nın yeni sezonda devam edip etmeyeceği ve sezon finali mi yoksa final mi yapacağı konusunda yönetimin kararsız kaldığı belirtiliyor. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullanımından dolayı diziden çıkartılması senaryo ve oyuncu kadrosunda değişikliklere yol açmıştır. Özgü Kaya gibi isimlerin ayrılmasının ardından Burak Serdar Şanal ve Buse Meral Adalar yeni başrol oyuncuları olmuştur. Dizinin yeni yayın döneminde ekranlarda yer alıp almayacağı yönetimi ikilemde bırakmıştır. Cennetin Çocukları dizisi 8 Haziran'da 36. bölümüyle sezonu sonlandıracaktır. Dizinin sezon finali mi yoksa final mi yapacağı henüz netlik kazanmamıştır.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ FİNAL Mİ YOKSA SEZON FİNALİ Mİ YAPACAK?

TRT1 kanalının sevilen aile dizilerinden olan Cennetin Çocukları'nda yeni başrol oyuncularının Burak Serdar Şanal ile Buse Meral Adalar'ın olması dizinin sürükleyici hikayesine yeni bir soluk kazandırmış ve reytingleri arttırmıştı.

TRT1 kanalının yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren Cennetin Çocukları dizisinin akıbeti izleyiciler arasında merakla araştırılır oldu.

Televizyon kanallarının popüler yapımlarından olan Teşkilat, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerinin sezon finalinin netleşmesiyle beraber izleyiciler, gözlerini TRT1'in yeni dizisi olan Cennetin Çocukları'na çevirdi. Peki TRT1 dizisi Cennetin Çocukları için ne karar verildi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ İÇİN KARAR VERİLDİ Mİ?

Ekranların beğenilen dizilerinden olan Cennetin Çocukları, her pazartesi akşamı saat 20.00'da sevenlerinin karşısına geçerken dizinin yeni sezon onayı için ne onay verildi ne de reddedildi.

Cennetin Çocukları dizisinin TRT1 ekranlarında devam edip etmeyeceği konusunda ikilemde olan yönetim, şuanlık net bir karara varamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberler doğrultusunda; 8 Haziran'da 36. bölümüyle sezonu sonlandıracak olan Cennetin Çocukları için final mi yapacağı yoksa sezon finaliyle ara mı vereceği henüz netlik kazanmadı.

Cennetin Çocukları dizisi için sezon finali ya da final kararının netleşmesi önümüzdeki günlerde bekleniyor.