Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?

TRT1 kanalının sevilen projelerinden olan Cennetin Çocukları dizisinin akıbeti izleyiciler arasında merak konusu oluyor. Telezivyon kanallarının popüler dizilerinin sezon finali tarihlerinin belli olmasıyla birlikte Cennetin Çocukları'nın finale mi gideceği yoksa sezon finali mi yapacağı merakla araştırılıyor. Peki Cennetin Çocukları dizisi için alınan son karar ne oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 21:27

Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullanımından dolayı dizisinin oyuncu kadrosundan çıkartılması, beraberinde birçok yeniliği de beraberinde getirmişti. Senaryosu ve oyuncu kadrosunda baştan aşağı farklılıklara gidilen dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya gibi önemli isimlerin ayrılığından sonra kadroya eklene yeni iddialı isimler dizizi farklı bir boyuta taşımıştı. ve Buse Meral Adalar'ın yeni başrol oyuncuları olduğu Cennetin Çocukları ile ilgili gündemde olan yeni bir iddia ise; dizinin yeni yayın döneminde ekranlarda yer alıp almayacağına yönelik oldu. Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Cennetin Çocukları dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği yönetimi ikilemde bırakırken; diziyi yakından takip edenler diziye dair verilecek karar için bekleyiş içinde. Peki Cennetin Çocukları dizisi finale mi gidecek? Cennetin Çocukları dizisinin tarihi belli oldu mu?

HABERİN ÖZETİ

Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İsmail Hacıoğlu'nun ayrılmasıyla kadrosunda değişiklikler olan TRT1 dizisi Cennetin Çocukları'nın yeni sezonda devam edip etmeyeceği ve sezon finali mi yoksa final mi yapacağı konusunda yönetimin kararsız kaldığı belirtiliyor.
Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullanımından dolayı diziden çıkartılması senaryo ve oyuncu kadrosunda değişikliklere yol açmıştır.
Özgü Kaya gibi isimlerin ayrılmasının ardından Burak Serdar Şanal ve Buse Meral Adalar yeni başrol oyuncuları olmuştur.
Dizinin yeni yayın döneminde ekranlarda yer alıp almayacağı yönetimi ikilemde bırakmıştır.
Cennetin Çocukları dizisi 8 Haziran'da 36. bölümüyle sezonu sonlandıracaktır.
Dizinin sezon finali mi yoksa final mi yapacağı henüz netlik kazanmamıştır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ FİNAL Mİ YOKSA SEZON FİNALİ Mİ YAPACAK?

TRT1 kanalının sevilen aile dizilerinden olan Cennetin Çocukları'nda yeni başrol oyuncularının Burak Serdar Şanal ile Buse Meral Adalar'ın olması dizinin sürükleyici hikayesine yeni bir soluk kazandırmış ve reytingleri arttırmıştı.

Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?

TRT1 kanalının yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren Cennetin Çocukları dizisinin akıbeti izleyiciler arasında merakla araştırılır oldu.

Televizyon kanallarının popüler yapımlarından olan Teşkilat, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerinin sezon finalinin netleşmesiyle beraber izleyiciler, gözlerini TRT1'in yeni dizisi olan Cennetin Çocukları'na çevirdi. Peki TRT1 dizisi Cennetin Çocukları için ne karar verildi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ İÇİN KARAR VERİLDİ Mİ?

Ekranların beğenilen dizilerinden olan Cennetin Çocukları, her pazartesi akşamı saat 20.00'da sevenlerinin karşısına geçerken dizinin yeni sezon onayı için ne onay verildi ne de reddedildi.

Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?

Cennetin Çocukları dizisinin TRT1 ekranlarında devam edip etmeyeceği konusunda ikilemde olan yönetim, şuanlık net bir karara varamadı.

Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberler doğrultusunda; 8 Haziran'da 36. bölümüyle sezonu sonlandıracak olan Cennetin Çocukları için final mi yapacağı yoksa sezon finaliyle ara mı vereceği henüz netlik kazanmadı.

Başrolleri değişmişti, yönetim ikilemde kaldı: Cennetin Çocukları dizisi final mi yapacak?

Cennetin Çocukları dizisi için sezon finali ya da final kararının netleşmesi önümüzdeki günlerde bekleniyor.

ETİKETLER
#sezon finali
#trt1
#Dizi Haberleri
#Cennetin Çocukları
#Burak Serdar Şanal
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.