Bayhan'ın Survivor yarışması öncesi tek başına olduğu anlar sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Bayhan katıldığı Survivor yarışmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bayhan'ın yarışmaya giderken tek başına olması detayı sosyal medyada tekrar gündem oldu.

BAYHAN'IN O ANLARI SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Survivor yarışmasında yarışan Bayhan'ın yarışma öncesi evinden ayrılışı tekrar gündem oldu. Tüm yarışmacıları aileleri uğurlarken, Bayhan'ın yalnız başına olması sosyal medyada tekrar gündem oldu.

BAYHAN'IN İTİRAFINA YORUM YAĞDI

Bayhan aylar çnce katıldığı programda, “Annem gözlerimizin önünde fare zehiri içti. Bana ve ablama da verdi. Elime aldım, ablam engel oldu. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey hep aç olduğum.” dedi.