2026 Ramazan Bayramında diziler yayınlanacak mı? Bayram haftası hangi diziler var hangileri yok?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı 2026'nın ilk günü izleyiciler, arama motorunda 'Bugün diziler var mı, hangi diziler yok' gibi soruları aratmaya başladı. 20 Mart Cuma akşamı, Tv kanalların yayın akışında yer verilen listelerle beraber 'Bayramda hangi diziler yayınlanacak?' sorusunun cevabı da bulunmuş oldu. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kanalların çoğunluğu normalde o gün içerisinde ekrana gelecek dizinin yeni bölümlerindense; bayrama özel programları ya da Yeşilçam klasiklerinden oluşan efsane filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? 20 Mart Cuma günü yayın akışında olan diziler neler? İşte TRT1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listesine dair merak edilenler...

BAYRAM HAFTASINDA HANGİ DİZİLER VAR, HANGİLERİ YOK?

2026 Ramazan Bayramını kapsayan 19-22 Mart aralığında kanallar, ekran projelerinde birtakım değişikliklere gitti.

Set izinleri ve reklam anlaşmaları sebebiyle ekranlarda yer alamayacak olan programlar arasında izleyiciler, hangilerinin yayında olup olmadığı araştırmaya başladı.

Özellikle bayramın ilk günü olan bu akşam (cuma) günü, izlenme oranlarında düşüş yaşanacağından dolayı harekete geçen kanallar arasında Show TV, TRT1 ve Kanal D gibi bazı kanalların olduğu görüldü.

Televizyon ekranlarının fenomen dizileri arasında ilk sıralarda gelen Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin ve Veliaht gibi yapımların yeni bölümlerinin ekranda olup olmayacağı merak konusu.

19 Mart 2026 Perşembe günü:

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü dün akşam yayınlandı.

Veliaht dizisi yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Önümüzdeki hafta yeni bölümü verilecek.

20 Mart 2026 Cuma günü:

Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümleriyle kanallarda yerini almayacak.

21 Mart 2026 Cumartesi günü:

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.

Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi bu hafta yeni bölüm yok.

22 Mart 2026 Pazar günü:

Teşkilat ve Aynı Yağmur Altında dizisi bu hafta ekranlarda oynamayacak.