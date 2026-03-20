Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

2026 Ramazan Bayramında diziler yayınlanacak mı? Bayram haftası hangi diziler var hangileri yok?

Ramazan Bayramına denk gelmesi sebebiyle kimi diziler ekran yolculuğuna 1 hafta kadar ufak bir mola verirken kimileri yeni bölümleri ile ekranda kendini gösterecek. Peki 20-21-22 Mart tarihlerinde hangi diziler var, hangileri yok? 2026 Ramazan Bayramı haftasında yeni bölümü yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 18:09

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayının sona ermesiyle birlikte 2026'nın ilk günü izleyiciler, arama motorunda 'Bugün diziler var mı, hangi diziler yok' gibi soruları aratmaya başladı. 20 Mart Cuma akşamı, Tv kanalların yayın akışında yer verilen listelerle beraber 'Bayramda hangi diziler yayınlanacak?' sorusunun cevabı da bulunmuş oldu. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kanalların çoğunluğu normalde o gün içerisinde ekrana gelecek dizinin yeni bölümlerindense; bayrama özel programları ya da Yeşilçam klasiklerinden oluşan efsane filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? 20 Mart Cuma günü yayın akışında olan diziler neler? İşte TRT1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listesine dair merak edilenler...

BAYRAM HAFTASINDA HANGİ DİZİLER VAR, HANGİLERİ YOK?

2026 Ramazan Bayramını kapsayan 19-22 Mart aralığında kanallar, ekran projelerinde birtakım değişikliklere gitti.

Set izinleri ve reklam anlaşmaları sebebiyle ekranlarda yer alamayacak olan programlar arasında izleyiciler, hangilerinin yayında olup olmadığı araştırmaya başladı.

Özellikle bayramın ilk günü olan bu akşam (cuma) günü, izlenme oranlarında düşüş yaşanacağından dolayı harekete geçen kanallar arasında Show TV, TRT1 ve Kanal D gibi bazı kanalların olduğu görüldü.

Televizyon ekranlarının fenomen dizileri arasında ilk sıralarda gelen Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin ve Veliaht gibi yapımların yeni bölümlerinin ekranda olup olmayacağı merak konusu.

19 Mart 2026 Perşembe günü:

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü dün akşam yayınlandı.

Veliaht dizisi yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Önümüzdeki hafta yeni bölümü verilecek.

20 Mart 2026 Cuma günü:

Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümleriyle kanallarda yerini almayacak.

21 Mart 2026 Cumartesi günü:

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.

Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi bu hafta yeni bölüm yok.

22 Mart 2026 Pazar günü:

Teşkilat ve Aynı Yağmur Altında dizisi bu hafta ekranlarda oynamayacak.

ETİKETLER
#ramazan bayramı
#Dizi Yayın Akışı
#Dizi Takvimi
#Bayram Özel
#Televizyon Rehberi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.