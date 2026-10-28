Behzat Ç Çekiç ve Gül hangi platformda? Behzat Ç kızı Şuleyi kim öldürdü, Erdal Beşikçioğlu neden yok?

Türk polisiye dizilerinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Behzat Ç. evreni, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ile gündemdeki yerini koruyor. Dizinin 4. sezonunun tüm bölümleri 23 Ekim 2026'da HBO Max'te yayınlandı. Yeni sezonda Şule'nin ölümünün ardından üç yıllık zaman atlaması yaşanırken Behzat Ç.'nin kızının intikamını aldığı ortaya çıktı. Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması, dizide yer alıp almadığına ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Şule'yi kim öldürdü? Erdal Beşikçioğlu diziden ayrıldı mı?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL HANGİ PLATFORMDA?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, HBO Max platformunda yayınlanıyor. Dizinin merakla beklenen 4. sezonu, 23 Ekim 2026 Cuma günü sekiz bölümün tamamıyla izleyici karşısına çıktı. Böylece seyirciler, yeni sezonu haftalık bölüm takvimini beklemeden izleme imkanı buldu.

Behzat Ç. evrenindeki yeni gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin bölümlerine HBO Max üzerinden ulaşabiliyor. Orijinal Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin eski bölümleri içinse puhutv ve Netflix gibi platformların güncel katalogları kontrol edilebiliyor.

BEHZAT Ç.'NİN KIZI ŞULE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Dizinin 3. sezon finalinde Behzat Ç.'nin kızı Şule'nin ölümü, hikâyenin en çarpıcı gelişmelerinden biri oldu. Behzat ve ekibinin peşinde olduğu Cihangir'in yakalanmasıyla birlikte yaşanan olaylar, sezon finaline damga vurdu.

Şule, Cihangir'in adamlarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Bu olay, Behzat'ın hayatında yeni bir kırılma noktası oluştururken karakterin intikam arayışının da temelini hazırladı. Şule'nin ölümünün ardından hikâyede yaşanan gelişmeler, yeni sezonun başlangıç noktasını oluşturdu.

ŞULE'NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA BEHZAT Ç.'DE NELER OLDU?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 4. sezonu, Şule'nin ölümünden üç yıl sonrasına uzanıyor. Bu zaman aralığında Behzat'ın kızının intikamını aldığı ve Savcı Esra'nın görevine döndüğü görülüyor.

Cinayet Büro'daki çalışmalar devam ederken Behzat ve ekibi yeni suç dosyalarıyla karşı karşıya kalıyor. Geçmişte yaşanan kayıpların izleri de karakterlerin hayatında etkisini sürdürüyor. Yeni sezon, Şule'nin ölümünün ardından Behzat'ın yaşadığı değişimi ve Ankara'daki yeni soruşturmaları konu alıyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?

Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ayrıldığı yönündeki iddialar, oyuncunun Etimesgut Belediye Başkanlığı görevi sırasında yaşanan hukuki süreç nedeniyle gündeme geldi. Ancak oyuncu, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 4. sezonunda yer alıyor.

Yeni sezonun çekimleri, Beşikçioğlu'nun tutuklanmasından önce tamamlandı. Bu nedenle oyuncu, sekiz bölüm boyunca Behzat Ç. karakterini canlandırmayı sürdürüyor. Dolayısıyla Erdal Beşikçioğlu'nun yeni sezonda bulunmaması veya diziden ayrılması söz konusu değil.

BEHZAT Ç. 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 4. sezonu toplam sekiz bölümden oluşuyor. Sezonun tüm bölümleri 23 Ekim 2026'da HBO Max'te aynı anda yayınlandı.

Dizinin yeni sezonunda Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç ve diğer oyuncular da kadroda yer alıyor. Şule'nin ölümünün ardından gelişen olaylar ve Behzat'ın intikam hikâyesi, sezonun öne çıkan unsurları arasında bulunuyor.