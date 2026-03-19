Ben Leman’ın Ada’sı Ceren Ayruk ‘Daha 17’nin kadrosuna dahil oldu! Ekranlara Leyla karakteriyle geri dönüyor

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yer alacak olan ‘Daha 17’ dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Ben Leman dizisinde Ada rolüyle ekranlara gelen Ceren Ayruk, yeni dizisi Daha 17 ile ekranlara geri dönüyor. Genç kadın başrol oyuncu olan Ceren Ayruk, Leyla karakteriyle şimdiden merakla bekleniyor. İşte detaylar…

BEN LEMAN’IN ADA’SI CEREN AYRUK ‘DAHA 17’NİN KADROSUNA DAHİL OLDU!

NOW TV ekranlarında yayınlanan Ben Leman dizisinde Ada rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ceren Ayruk, Birsen Altuntaş’ın haberine göre ‘Daha 17’nin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Ceren Ayruk, ‘Daha 17’ ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Mart sonu gibi sete çıkacağı söylenen Daha 17, hazırlıklarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor. Pastel yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olurken Ben Leman dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Ceren Ayruk, diziye dahil oldu.

Nesrin Cavadzade, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yer aldığı ‘Daha 17’ dizisine son dönemlerde oyunculuklarıyla dikkat çeken genç yetenekler yer alıyor. Bu isimlerden biri de Çarpıntı dizisiyle kariyerine başlayan Helin Elveren oldu.

Onun yanı sıra, Ceren Ayruk, Çağan Efe Ak’da Daha 17 dizisinin kadrosunda yer alıyor. Dizi şimdiden merakla beklenirken, ‘Daha 17’ Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

EKRANLARA LEYLA KARAKTERİYLE GERİ DÖNÜYOR

Ben Leman dizisinde Ada karakteriyle dikkat çeken Ceren Ayruk, yeni sezonda Kanal D ekranlarında ‘Daha 17’ dizisiyle genç kadın başrolü oldu. Güzel oyuncu Ceren Ayruk, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Akkaya ailesinin güzeller güzeli kızı Leyla karakterini oynayacak.

Leyla karakteriyle ekranlara geri dönen Ceren Ayruk, küçük yaşlardan beri oyuncu olan Çağan Efe Ak ile partner oluyor. Daha 17 dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Emre Karabuşak otururken dizi haziran ayı gibi ekranlara gelecek.

CEREN AYRUK KİMDİR?

Ben Leman ve Kardelenler gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi kazanan Ceren Ayruk, kamera karşısındaki enerjisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.