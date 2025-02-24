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 | Dilek Ulusan

Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show'un yayın tarihi belli oldu

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz Show yeniden başlıyor. O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk, ilk kez Beyaz Show'un başlayacağını duyurmuştu. 2018 yılında sezon finali yapan Beyaz Show'un yayın tarihi belli oldu.

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Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show'un yayın tarihi belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 16:27

Yayınlandığı döneme damga vuran Beyaz Show, yıllar sonra ekrana dönecek. Yeni kanalında yayınlanacak program müjdeyi veren Beyazıt Öztürk, yayın tarihini de paylaştı. 22 sezon süren Beyaz Show, 4 Mayıs tarihinde sezon finali yapmasının ardından bir daha ekrana gelmemişti.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk olarak 1996 yılında yayınlanmaya başlayan Beyaz Show, 6 yıldır ekrana gelmiyor. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, yarışmanın tekrar başlayacağını yılbaşında müjdeyi verdi. Beyazıt Öztürk, Eylül 2025'te seyircisiyle buluşacak.

Gel Konuşalım programından Ece Erken’e konuşan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un canlı yayınlanmayacağını söyledi. Ece Erken, Beyazıt Öztürk'ün programla ilgili bilgilerini olduğu gibi aktararak, “Beyaz Show’la ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden” dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

BEYAZ SHOW EN SON NE ZAMAN YAYINLANDI?
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla 1996 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz Show, tam 22 sezon boyunca izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Program, 4 Mayıs 2018'de sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.
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