Biran Damla Yılmaz yeni projeyle anlaştı! Güneydoğu'da 3 dizi birden geliyor

Son olarak Kopuk dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz, yeni dizi projesiyle anlaşma sağladı. İsmi netleşmeyen dizide, Biran Damla Yılmaz Yıldız karakteriyle ekranda olacak. Ancak dizi, Uzak Şehir engeline takıldı.

Muhteşem Yüzyıl, Yasak, Baraj, Yasak Elma ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Biran Damla Yılmaz, ismi henüz netleşmeyen yeni projesinin başrol karakteri Yıldız için anlaştı. Bu yıl Uzak Şehir'in yüksek reyting almasının ardından Güneydoğu'da 3 dizi birden geliyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ YENİ DİZİYLE DÖNÜYOR

Biran Damla Yılmaz yeni sezonda ekranda olacak. Yıldız karakteriyle ekranda olacak Biran Damla Yılmaz, bu projesi için bir süre İstanbul bir süre ise Şanlıurfa'da olacak.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturacağı dizinin senaryosu Ercan Uğur’a ait olacak. İstanbul sahneleri de çekilecek dizinin ilk olarak Mardin’de çekilmesi planlanmıştı. Ancak “Uzak Şehir”in Mardin’de çekilmesi nedeniyle dizinin ana mekânı Şanlıurfa’ya alındı.

Böylece yeni yayın döneminde Güneydoğu Anadolu bölgemizde 3 dizi birden çekilecek. Gülizar Irmak’ın yazdığı Uzak Şehir’in 2. sezonu Mardin’de devam ederken Erkan Birgören’in kaleme aldığı “İnce Sızı” dizisi de Gaziantep’te çekilecek.