Başrolünde Şevval Sam ve Timuçin Esen gibi isimlerin yer aldığı Bodrum Masalı dizisi oyuncuları yıllar sonra buluştu. Ezgi Şenler ile Hilmi Cem İntepe'nin sosyal medyada paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.

Alperen Duymaz, Dilan Çiçek Deniz, Timuçin Esen ve Ezgi Şenler gibi isimleri buluşturan Bodrum Masalı dizisi 2016 yılında başladı ve 1 sezon devam etti. Dizide rol alan oyuncular Ezgi Şenler ile Hilmicem İntepe yıllar sonra buluştu.

BODRUM MASALI OYUNCULARI YILLAR SONRA BİR ARADA

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün birlikte kaleme aldığı Bodrum Masalı oyuncuları yıllar sonra buluştu. Yaz sezonunda başlayan ve 1 sezon devam eden dizide Timuçin Esen, Şevval Sam ve Murat Aygen'in başrolde yer aldı.

Ezgi Şenler'in Aslı, Hilmi Cem İntepe'nin ise Kelebek rolüyle yer aldığı Bodrum Masalı dizisi, haziran 2017'de final yaptı. Ezgi Şenler ile Hilmi Cem İntepe yıllar sonra düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Dizide yakın arkadaşı oynayan iki oyuncunun yıllar sonra buluşmasına hayranlarından beğeni yağdı.

8 yılın ardından buluşan 32 yaşındaki Ezgi Şenler ile aynı yaştaki Hilmicem İntepe'ye "Hiç değişmemişler", "Ne izlerdik", "Ne ara 8 yıl geçti" gibi yorumlar yaptı.