Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:

2026 Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, milyonlarca kişi memleketinden ve tatil beldelerinden dönmeye başladı. İstanbul’un yoğun trafik çilesinden sonra gün sonunda ayaklarını koltuğa uzatıp derin bir oh çekmek isteyenler, arama motoruna bu akşam televizyonda hangi program ya da dizilerin olacağına yönelik sorular yöneltiyor. Peki Ramazan Bayramının son günü 22 Mart Pazar günü televizyonda neler var? ATV, NOW, TRT 1, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV’de hangi programlar yayında olacak?

20-22 MART BAYRAM HAFTASINDA YAYINLANAN VE YENİ BÖLÜMÜ ERTELENEN DİZİLER!

20 Mart cuma akşamı ekranların fenomen dizilerinden Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümleri bu hafta ekrana verilmedi.

21 Mart Cumartesi akşamı ise TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanır ike Kanal D'nin iddialı projesi olan Güller ve Günahlar yoktu.

22 Mart bugün ise TRT1'in favori dizisi Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak iken NOW kanalında finale doğru giden Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölüm yayınlanmayacak.



22 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

22 Mart Pazar akşamı televizyon ekranlarına yer alacak program ve dizileri sizler için derledik. Peki bu akşam hangi kanalda ne var?

İşte izleyicilerin arattığı televizyon programı ve dizilerin ayrıntıları:



NOW TV YAYIN AKIŞI:



15:45 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Doktor: Başka Hayatta

23:45 Halef: Köklerin Çağrısı

02:45 Yeraltı

05:15 Şevkat Yerimdar

06:15 Karagül



KANAL D YAYIN AKIŞI:



14:30 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Zodyak Şövalyeleri

22:30 Zodyak Şövalyeleri

01:00 Göktaşı Kıyameti



TV8 YAYIN AKIŞI:



10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

02:45 Gazete Magazin



ATV YAYIN AKIŞI:



13:40 Kuruluş Orhan

17:00 Evde Tek Başına

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:20 A.B.İ.

01:20 Nasipse Olur



TRT1 YAYIN AKIŞI:



14:00 Taşacak Bu Deniz

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Büyük Yolculuk



STAR TV YAYIN AKIŞI:



14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

17:00 Ejderham ve Ben

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Sevdiğim Sensin

02:30 Sefirin Kızı



SHOW TV YAYIN AKIŞI:



14:45 Görgüsüzler

16:45 Köşeyi Dönen Adam

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Organize İşler: Sazan Sarmalı

22:30 Görümce

00:45 Çiçek Abbas

02:30 Köşeyi Dönen Adam

