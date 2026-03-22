Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:

22 Mart 2026 Pazar günü ekranlarda bayrama özel hangi film, dizi ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV yayın akışlarında neler var? İşte, 22 Mart Pazar 2026 tarihinde yayınlanacak olan yapımlar...

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 17:31

2026 tatilinin son gününde, milyonlarca kişi memleketinden ve tatil beldelerinden dönmeye başladı. İstanbul’un yoğun trafik çilesinden sonra gün sonunda ayaklarını koltuğa uzatıp derin bir oh çekmek isteyenler, arama motoruna bu akşam televizyonda hangi program ya da dizilerin olacağına yönelik sorular yöneltiyor. Peki Ramazan Bayramının son günü 22 Mart Pazar günü televizyonda neler var? ATV, NOW, TRT 1, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV’de hangi programlar yayında olacak?

20-22 MART BAYRAM HAFTASINDA YAYINLANAN VE YENİ BÖLÜMÜ ERTELENEN DİZİLER!

20 Mart cuma akşamı ekranların fenomen dizilerinden Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümleri bu hafta ekrana verilmedi.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:

21 Mart Cumartesi akşamı ise TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanır ike Kanal D'nin iddialı projesi olan Güller ve Günahlar yoktu.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:

22 Mart bugün ise TRT1'in favori dizisi Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak iken NOW kanalında finale doğru giden Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölüm yayınlanmayacak.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:


22 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

22 Mart Pazar akşamı televizyon ekranlarına yer alacak program ve dizileri sizler için derledik. Peki bu akşam hangi kanalda ne var?

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:

İşte izleyicilerin arattığı televizyon programı ve dizilerin ayrıntıları:

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mart Pazar günü TV yayın akışı gelişmeleri:


NOW TV YAYIN AKIŞI:


15:45 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Doktor: Başka Hayatta
23:45 Halef: Köklerin Çağrısı
02:45 Yeraltı
05:15 Şevkat Yerimdar
06:15 Karagül


KANAL D YAYIN AKIŞI:


14:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Zodyak Şövalyeleri
22:30 Zodyak Şövalyeleri
01:00 Göktaşı Kıyameti


TV8 YAYIN AKIŞI:


10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
02:45 Gazete Magazin


ATV YAYIN AKIŞI:


13:40 Kuruluş Orhan
17:00 Evde Tek Başına
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:20 A.B.İ.
01:20 Nasipse Olur


TRT1 YAYIN AKIŞI:


14:00 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Büyük Yolculuk


STAR TV YAYIN AKIŞI:


14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
17:00 Ejderham ve Ben
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Sevdiğim Sensin
02:30 Sefirin Kızı


SHOW TV YAYIN AKIŞI:


14:45 Görgüsüzler
16:45 Köşeyi Dönen Adam
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Organize İşler: Sazan Sarmalı
22:30 Görümce
00:45 Çiçek Abbas
02:30 Köşeyi Dönen Adam

