Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 27 Şubat 2026 yayın akışı!

İstanbul
27 Şubat 2026 Cuma günü televizyon ekranlarından hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarını olduğu merak ediliyor. Kanalların yayın akışı en çok aratılan konulardan biri oldu. İşte 27 Şubat 2026 yayın akışı!
Televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan biri de ‘bu akşam hangi diziler var?’ sorusu oldu. Arama motorlarında kanalların yayın akışı merak edildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmaları ve filmleri ile 27 Şubat 2026 Cuma günü TV kanallarının yayın akışı belli oldu.
Özellikle de Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV 8 ekranlarının dizileri, filmleri ve programları seyirci tarafından merak ediliyor. İşte 27 Şubat 2026 yayın akışı…
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
17.50 Bir Ramazan Akşamı
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.35 ATV Ana Haber
20.00 Kuşaklılar
22.20 Kasırga Avcısı
NOW TV yayın akışı
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.45 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
22.00 Yeraltı
Show TV yayın akışı
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 yayın akışı
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.10 Vefa Sultan
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan – Türkiye I FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
TV 8 yayın akışı
07.00 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü