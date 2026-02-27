Menü Kapat
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 27 Şubat 2026 yayın akışı!

Televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan biri ‘hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 27 Şubat 2026 yayın akışı!

27 Şubat 2026 Cuma günü televizyon ekranlarından hangi dizilerin, filmlerin ve programlarını olduğu merak ediliyor. Kanalların yayın akışı en çok aratılan konulardan biri oldu. İşte 27 Şubat 2026 yayın akışı!

27 Şubat 2026 Cuma gününe ait televizyon yayın akışı, Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarının dizi, film ve özel programlarını içerecek şekilde detaylı olarak açıklandı.
27 Şubat 2026 Cuma gününe ait güncel televizyon yayın akışı detayları sunuldu.
Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarının programları listelendi.
Yayın akışı, diziler, filmler, yarışmalar ve özel Ramazan içeriklerini kapsıyor.
TRT 1'de Sırbistan-Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı yayınlanacak.
Akşam kuşağında "Arka Sokaklar" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi popüler diziler yer alıyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan biri de ‘bu akşam hangi diziler var?’ sorusu oldu. Arama motorlarında kanalların yayın akışı merak edildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmaları ve filmleri ile 27 Şubat 2026 Cuma günü TV kanallarının yayın akışı belli oldu.

Özellikle de Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV 8 ekranlarının dizileri, filmleri ve programları seyirci tarafından merak ediliyor. İşte 27 Şubat 2026 yayın akışı…

27 ŞUBAT 2026 YAYIN AKIŞI!

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

17.50 Bir Ramazan Akşamı

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.35 ATV Ana Haber

20.00 Kuşaklılar

22.20 Kasırga Avcısı

NOW TV yayın akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

17.45 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Gurbetçi Şaban

22.00 Yeraltı

Show TV yayın akışı

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Tekrarı

TRT 1 yayın akışı

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur’an’ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.10 Vefa Sultan

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan – Türkiye I FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

TV 8 yayın akışı

07.00 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Ada Günlüğü

