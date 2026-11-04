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Medya
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:43

Bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı? Yeraltı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yayın takvimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Bazı dizilerin yeni bölümlerine ara vermesi nedeniyle Yeraltı'nın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği gündem oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı? Yeraltı yeni bölüm yayınlanacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:43

'nin güncel yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verildi. Peki, bu akşam yeni bölüm var mı, saat kaçta başlayacak? İşte 4 Kasım NOW TV yayın akışı…

BU AKŞAM YERALTI YENİ BÖLÜM VAR MI?

NOW TV'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba tarihli yayın akışına göre Yeraltı dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizinin takipçileri, saat 20.00'de başlayacak yeni bölümü NOW TV ekranlarından takip edebilecek.

Bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı? Yeraltı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Gazeteci 'ın haberinde dizilerin maç günlerinde yayınlanmayacağına ilişkin bilgiler yer alırken, Yeraltı'nın 4 Kasım tarihli yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünden önce saat 15.00'te tekrar bölümü ekrana gelecek.

Bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı? Yeraltı yeni bölüm yayınlanacak mı?

4 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışı şöyle:

  • 07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Ömür Usta
  • 15.00 Yeraltı
  • 17.50 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
  • 20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)
ETİKETLER
#birsen altuntaş
#now tv
#4 Kasım
#yeraltı
#Medya
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