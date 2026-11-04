Bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı? Yeraltı yeni bölüm yayınlanacak mı?

NOW TV'nin güncel yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verildi. Peki, bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı, saat kaçta başlayacak? İşte 4 Kasım NOW TV yayın akışı…

BU AKŞAM YERALTI YENİ BÖLÜM VAR MI?

NOW TV'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba tarihli yayın akışına göre Yeraltı dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizinin takipçileri, saat 20.00'de başlayacak yeni bölümü NOW TV ekranlarından takip edebilecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde dizilerin maç günlerinde yayınlanmayacağına ilişkin bilgiler yer alırken, Yeraltı'nın 4 Kasım tarihli yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünden önce saat 15.00'te tekrar bölümü ekrana gelecek.

4 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışı şöyle: