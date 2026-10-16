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Medya
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:20

Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?

Türk pop müzik grubu Manifest, bugün gerçekleştireceği konserle yeniden gündeme geldi. Grubun sahne alacağı etkinliğin detayları merak edilirken konserin nerede yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki Manifest bugün nerede konser verecek, saat kaçta?

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Editor
 Beyza Çolak
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Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:20

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan , bugün 'da hayranlarıyla buluşacak. Gerçekleşecek konserin tarihi, başlama saati ve sahne programı merak ediliyor.  Peki Manifest bugün nerede konser verecek, saat kaçta?

HABERİN ÖZETİ

Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de tanınan müzik grubu Manifest, bugün Londra'da OVO Arena Wembley'de konser verecek.
Konserin tarihi 16 Ekim 2026 Cuma.
Kapılar yerel saatle 18.30'da açılacak.
XO saat 19.30'da, Manifest ise 20.30'da (Türkiye saatiyle 22.30) sahneye çıkacak.
Grup, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Su Okday'dan oluşuyor.
Manifest, 2025 yılında Big5 Türkiye yarışmasının ardından kuruldu.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?


Manifest, bugün Londra'da sahne alacak. Türkiye'de tanınan müzik grubu, İngiltere'deki ilk konserini OVO Arena Wembley'de gerçekleştirecek. Konseri takip etmek isteyenler, etkinliğin başlama saatini ve sahne programını araştırıyor.

Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?

MANİFEST LONDRA KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Manifest'in 16 Ekim 2026 Cuma günü düzenlenecek konseri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki OVO Arena Wembley'de yapılacak. Etkinlikte Manifest ile birlikte XO da sahne alacak.

Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?

MANİFEST LONDRA KONSERİ SAAT KAÇTA?

Etkinlik programına göre kapılar yerel saatle 18.30'da açılacak. XO'nun 19.30'da, Manifest'in ise 20.30'da sahneye çıkması planlanıyor. Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle Manifest'in sahneye çıkış saati Türkiye saatiyle 22.30 olacak.

Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşuyor. Grup, 2025 yılında Big5 Türkiye yarışmasının ardından kuruldu. Şarkıları ve sahne performanslarıyla Türkiye'de dinleyici kitlesine ulaşan Manifest, Londra konseriyle İngiltere'deki dinleyicileriyle buluşacak.

ETİKETLER
#Londra
#Big5 Türkiye
#Manifest
#Xo
#Ovo Arena Wembley
#Medya
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