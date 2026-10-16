Bugün (16 Ekim) Manifest konseri mi var? Manifest nerede konser verecek, saat kaçta?

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Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, bugün Londra'da hayranlarıyla buluşacak. Gerçekleşecek konserin tarihi, başlama saati ve sahne programı merak ediliyor. Peki Manifest bugün nerede konser verecek, saat kaçta?
Manifest, bugün Londra'da sahne alacak. Türkiye'de tanınan müzik grubu, İngiltere'deki ilk konserini OVO Arena Wembley'de gerçekleştirecek. Konseri takip etmek isteyenler, etkinliğin başlama saatini ve sahne programını araştırıyor.
Manifest'in 16 Ekim 2026 Cuma günü düzenlenecek konseri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki OVO Arena Wembley'de yapılacak. Etkinlikte Manifest ile birlikte XO da sahne alacak.
Etkinlik programına göre kapılar yerel saatle 18.30'da açılacak. XO'nun 19.30'da, Manifest'in ise 20.30'da sahneye çıkması planlanıyor. Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle Manifest'in sahneye çıkış saati Türkiye saatiyle 22.30 olacak.
Manifest grubu; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşuyor. Grup, 2025 yılında Big5 Türkiye yarışmasının ardından kuruldu. Şarkıları ve sahne performanslarıyla Türkiye'de dinleyici kitlesine ulaşan Manifest, Londra konseriyle İngiltere'deki dinleyicileriyle buluşacak.