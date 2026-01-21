Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Burak Dakak Canvermezler'in başrolü oldu

Dönem dizisi olan ve TRT tabii'de yayınlanacak Canvermezler dizisinin başrol oyuncusu son olarak Aile Saadeti dizisinde rol alan Burak Dakak oldu.

Burak Dakak Canvermezler'in başrolü oldu
Geniş Aile, Ezel, Benim Adım Gültepe, Gülperi ve Çukur gibi dizilerde rol alan son olarak ise Canvermezler dizisiyle anlaştı.

CANVERMEZLER DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU BURAK DAKAK OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 10 bölümden oluşan dönem dizisi “Canvermezler”i Murat Zaloğlu yönetecek. Dizinin başrolü ödüllü oyuncu Burak Dakak oldu.

Burak Dakak Canvermezler'in başrolü oldu

LİDYA ATLİK, SEYYAN OLDU

10 bölümden oluşan dönem dizisi Canvermezler’İ Murat Zaloğlu yönetecek. Dizinin başrol oyuncusu Dakak 1930’ların İstanbul’unda nişanlısı Seyyan’la evlilik hazırlıkları yapan saygın bir tüccar olan Ali Nail karakteriyle yer alacak. Her şey Ali Nail’in geçmişinden gelen “Meliha”ya ait bir mektupla alt üst olacak.

Burak Dakak Canvermezler'in başrolü oldu

Canvermezler’de Ali Nail’in nişanlısı Seyyan’ı ise Lidya Atlik oynayacak. Başlıca rollerini Murat Garipağaoğlu (Hasan Baki), Nizam Namidar (Lütfi), Taner Turan (Hasip), Umut Karadağ (Komiser Namık), Oğuzhan Şener (Fuat), Şahin Irmak (Demir Müşir), Tolga İskit (Matbaacı), Eren Demirbaş (Hasan), Şevval Kaya (Feriha), Ebru Aykaç (Nazire) ve Duygu Çelebi’nin (Ayla) oynayacağı dönem dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Burak Dakak Canvermezler'in başrolü oldu
#dizi
#dram
#burak dakak
#Türk Dizisi
#Canvermezler
#Lidya Atlik
#Dönemi Dizi
#Medya
