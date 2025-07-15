Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu “Güzelkoy” dizisiyle dönüyor

Yeni sezon için televizyonlar hazırlıklarına başladı. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Güzelkoy”un hazırlıkları devam ediyor. 4 kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin 2 başrol oyuncusu belli oldu.

Çekimleri Urla'da yapılacak ve 4 kadının hikayesinin anlatıldığı Güzelkoy dizisine 2 oyuncu katıldı. Semih Bağcı’nın yöneteceği, Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın yazdığı diziyle Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu anlaştı.

GÜZEKKOY DİZİSİNİN 2 BAŞROLÜ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Güzelkoy'un kadrosu oluşmaya başladı. Temmuz sonu ağustos başı gibi sete çıkması planlanan dizide Burçin Terzioğlu “Leman”, Gökçe Eyüboğlu “Suzan” rolleriyle yer alacak.

Eylül ayında yayında olması planlanan dizi Urla ve Seferihisar bölgesinde çekilecek. Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının hikâyesini etkileyici bir dille anlatan dizide olaylar Güzelkoy kasabasında geçiyor. Öğretmen Leman geçmişiyle hesaplaşmak için kasabaya geri döner.