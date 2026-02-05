Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burcu Binici diziden son anda çıkarılınca evsiz kaldı, sokak ortasında bayıldı

Oyuncu Burcu Binici, Pınar Altuğ'un programında itirafıyla hayranlarını şaşırttı. Burcu Binici, yıllar önce bir projeye kabul edildiğini, 6 ay diziye hazırlandığını, evini kapattığını ve uçağa binip çekimlere gideceği sırada diziden çıkarıldığını öğrendiğini açıkladı.

Burcu Binici diziden son anda çıkarılınca evsiz kaldı, sokak ortasında bayıldı
05.02.2026
05.02.2026
Dürüye'nin Güğümleri, Bir Bulut Olsam, Türk Malı ve Aşk Zamanı gibi dizilerde rol alan Burcu Binici, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Burcu Binici, Pınar Altuğ'un programının bu haftaki konuğu oldu.

BURCU BİNİCİ, YILLAR ÖNCE SON ANDA DİZİ KADROSUNDAN NASIL ÇIKARILDIĞINI ANLATTI

Burcu Binici, 'Bir işle anlaştım, 6-7-8 sene olabilir. 6 ay hazırlandım, saçlar takıldı, audition verildi deli gibi o karaktere çalıştım. Hani bazen olur ya, bir tane daha iş gelir, bir tane daha iş gelir ama sen anlaşmışsındır, inanmışsındır, o bütçeden indirim yaparsın yeter ki oynayayım diye... Evimi kapattım o sırada, İstanbul dışına gidilecek çekimleri yapıldı.

Burcu Binici diziden son anda çıkarılınca evsiz kaldı, sokak ortasında bayıldı

Sonra yapımcı geldi, 'Kanal seni istemiyor' dedi. Kendi tanıdığı birinin kızını benim rolüme vermiş. O gün eğer eşim dostum olmasaydı... Ben yapımdan çıktım bayılmışım. O kadar üzüldüm çünkü evsizim, ellerimde çantalar akşam uçağım var diye biliyorum. Orada 'bitti' dediğim anda sağ olsun arkadaşlarım, eşim, dostum hemen bana bir ev açtılar, oda açtılar ben tekrar çalışmaya başladım ve toparladım.' dedi.

Burcu Binici diziden son anda çıkarılınca evsiz kaldı, sokak ortasında bayıldı

BURCU BİNİCİ, SEN ANLAT KARADENİZ KADROSUNA KATILDI ANCAK EKRANDA YER ALMADI

Burcu Binici hangi diziden çıkarıldığını belirtmese de Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna katıldığı haberleri çıkmış ancak dizi kadrosunda yer almamıştı.

Burcu Binici diziden son anda çıkarılınca evsiz kaldı, sokak ortasında bayıldı

BURCU BİNİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Temmuz 1986, Erzurum doğumlu Burcu Binici, 5 yaşından bu yana dans eden sanatçı, Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. 1 sene kadar Anadolu Ateşi'nde dans ettikten sonra hayatı bir gün içerisinde değişti.

#Medya
