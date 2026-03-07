Burcu Biricik İnsanlar dizisinin başrolü oldu

Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Beni Böyle Sev ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol alan Burcu Biricik, seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı yönetmen Emin Alper'in dizisi HBO Max’te yayınlanacak. Mayıs ayında sete çıkması planlanan dizinin başrol oyuncusu belli oldu.

BURCU BİRİCİK İNSANLAR DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Camdaki Kız”ın ardından mesleğine annelik molası veren ve ana akımın zorlu temposundan uzak duran Burcu Biricik, gelen çok sayıda dizi ve film teklifinin arasından Emin Alper’in yeni dijital dizisi “İnsanlar”ı seçti. Proje tasarımını Hakan Bonomo’nun yaptığı, Milay Ezengin’in yazdığı 8 bölümlük “İnsanlar” dizisi, etkileyici bir sınıf çatışması hikâyesini konu alıyor.

Emin Alper, “Kurtuluş” filmiyle Berlin Film Festivali’nde kazandığı büyük başarının ardından yeni projesi “İnsanlar” dizisinin hazırlıklarına başladı. Başarılı yönetmenin projesi dizi HBO Max’te yayınlanacak. Mayıs ayında sete çıkması planlanan dizinin başrol oyuncusu belli oldu.

BURCU BİRİCİK KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 1989 Antalya doğumlu Burcu Biricik, 2007 yılında TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Oyuncu Şeref Meselesi dizisindeki Kübra rolüyle popüler oldu.