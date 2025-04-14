Burcu Özberk yeni dizisi için çalışmalara başladı! Atış talimindeki videosu sosyal medyayı salladı

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, yeni rolü için hazırlıklara başladı. Atış talimi, yapan Burcu Özberk'in yeni rolü de merak konusu oldu.

Uzun süredri herhangi bir projede yer almayan Burcu Özberk, "İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum" dedikten sonra yeni dizisi için anlaşma sağladı. Burcu Özberk yeni rolünden ilk kareleri sosyal medyadan paylaştı.

BURCU ÖZBERK YENİ ROLÜ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Uraz Kaygılaroğlu ile partner olacak olan Burcu Özberk, Gain platformunun yeni iddialı yerli içeriklerinden biri olan Karanlık Oda dizisiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karanlık Oda dizisi, Ceylan Yapım imzalı bir yapım olarak ekranlara gelecek. Ali Doğançay'ın senaryosunu yazdığı dizi, Aytaç Çiçek yönetmenliğinde 8 bölüm olarak izleyiciyle buluşacak.

Atış talimlerine başlayan Burcu Özberk, yeni rolü için haftanın 4 günü çalışmalara katılıyor. 8 bölümlük dizisi hakkında detay vermeyen oyuncu, silah kullanmadaki hünerlerini sosyal medya hesabından paylaştı.