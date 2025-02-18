Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinden ilk görüntüler

Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Eşref Rüya dizisinin ilk tanıtım videosu sosyal medyayı salladı. Demet Özdemir'in şarkıcı olarak yer aldığı dizide Çağatay Ulusoy ise yetimhanede büyümüş ve yıllardır aradığı huzur arayışını Nisan'da bulan yer altı örgütünün başındaki adam olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

DEMET ÖZDEMİR İLE ÇAĞATAY ULUSOY'U BULUŞTURAN DİZİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Çağatay Ulusoy'un Eşref rolünde, Demet Özdemir'in ise Nisan karakteriyle yer aldığı Eşref Rüya dizisinin ilk tanıtım videosu büyük ilgi gördü. Demet Özdemir'in kırımızı elbisesiyle şarkı söylediği sahne beğeni toplarken, Çağatay Ulusoy'un deniz kenarı ve arabadaki siyah beyaz efektli görüntüleri yer aldı.

Eşref Rüya dizisinde Eşref (Çağatay Ulusoy) çocuk yaşta yetim kalan ve suç dünyasına itilmiş bir karakter. Suç dünyasında var olan ailesini korumak için elinden geleni yapan Eşref, aynı zamanda huzura da erişmek istiyor. Eşref, Nisan (Demet Özdemir) ile karşılaştıktan sonra artık hayatı eskisi gibi olmayacak.

Eşref Rüya dizisinde; Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım yer alıyor.