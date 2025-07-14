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 | Dilek Ulusan

Çağatay Ulusoy'lu Uyuyan Adam filmine iki usta oyuncu dahil oldu

Kubilay Tat’ın yazdığı bir ajan hikâyesini anlatan "Uyuyan Adam"ın başrolünde Çağatay Ulusoy yer alıyor. Elçin Sangu'nun da dahil olduğu diziye Musa Uzunlar ve Tamer Levent dahil oldu.

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Çağatay Ulusoy'lu Uyuyan Adam filmine iki usta oyuncu dahil oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:03

'lu “Uyuyan Adam” bu hafta sete çıkacak. Hafta sonu sıcak provaların ve hazırlık çekimlerinin yapıldığı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

UYUYAN ADAM FİLMİNE MUSA UZUNLAR İLE TAMER LEVENT DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kubilay Tat’ın yazdığı ajan hikâyesinde ajan Ferman’ın (Çağatay Ulusoy) şefi Kartal’ı Barış Falay, ortağı Afro’yu Ferit Kaya, sürprizli karakter Saye’yi oynayacak. Filme ajans sahibi Selim rolüyle Cengiz Bozkurt renk katacak.

Çağatay Ulusoy'lu Uyuyan Adam filmine iki usta oyuncu dahil oldu

“Uyuyan Adam” filminin güçlü oyuncu kadrosuna çok değerli iki usta isim Musa Uzunlar ve Tamer Levent katıldı. Musa Uzunlar filmde “Asım” rolüyle yer alırken, Ferman’ın (Çağatay Ulusoy) babası rolüyle de merak konusu oldu. Tamer Levent ise şeyh rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Çağatay Ulusoy'lu Uyuyan Adam filmine iki usta oyuncu dahil oldu
ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#elçin sangu
#Yeni Film
#Barış Falay
#Can Ulkay
#Uyanan Adam
#Medya
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