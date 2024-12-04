Caner Toygar, Esra Erol'dan ayrıldı! Seyircilerin tepkisine Eda Erol cevap verdi

04 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:20

Gelinim Olur Musun? yarışmasıyla tanınan Caner Toygar, Esra Erol'un programında muhabirlik yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yarışmadan ayrıldığını açıklayan Caner Toygar, imalı sözleriyle de dikkat çemişti. Esra Erol sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, kardeşi Eda Erol'a tüm iddialara cevap verdi.

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Hazal Kaya acı haberi sosyal medyadan paylaştı: Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak

Katıldığı yarışma programıyla adını duyuran Caner Toygar, katıldığı izdivaç programının ardından Esra Erol​ ile birlikte çalışmaya başladı. Her paylaşımın Esra Erol ile eşi Ali Özbir'e sevgisini dile getiren Caner Toygar'ın ayrılık mesajı kafaları karıştırdı.

CANER TOYGAR AYRILDI, EDA EROL ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Programdan ayrılma kararı aldım herkese teşekkür ederim" sözleriyle dikkat çekmişti. Caner Toygar'ın imalı paylaşımı dikkatlerden kaçmazken, bir kullanıcının, 'Caner'i çıkardınız gözümden gönlümden düştün. Eşi hamileydi zor zamanında olmayacak bir şeydi. Çok üzüldüm sana hiç yakışmadı' şeklindeki yorumuna Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan cevap geldi.

Eda Erol verdiği cevapta, "Caner Bey’in ayrılığını bizde sizler gibi sosyal medyadan öğrendik. Şaşırdık hatta neden böyle yaptığını anlamadım.” dedi. Esra Erol ise konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.