Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cansu Dere rahatsızlandı, İbrahim Çelikkol tek başına kaldı

Dubai'de gerçekleşen özle galaya katılan İbrahim Çelikkol, Cansu Dere'nin rahatsızlandığını belirtti. Binbir Gece dizisinde birlikte rol alacak Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol çekimlere başlasa da Cansu Dere'nin rahatsızlığı sette aksama yaşandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cansu Dere rahatsızlandı, İbrahim Çelikkol tek başına kaldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 09:22

Başrolünde İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin yer aldığı Binbir Gece Masalları dizisi dün sete çıktı. Dizisinin yayınlanacağı platformun Dubai galasına katılan Binbir Gece'nin Şehriyar'ı İbrahim Çelikko, rol arkadaşı Cansu Dere'nin sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

CANSU DERE RAHATSIZLANDI, İBRAHİM ÇELİKKOL TEK KALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Binbir Gece Masalları dizisinde Şehriyar rolüyle yer alan İbrahim Çelikkol 30 bölümlük projenin yayınlanacağı tabii platformunun Dubai davetine katıldı. Davete Çelikkol’un partneri Cansu Dere’nin sağlık sorunları nedeniyle son anda katılmadığı öğrenildi.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN SPOR AŞKI DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanında muhabirlerin sorularını cevaplayan İbrahim Çelikkol'un spor kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı. Galanın çok güzel geçtiğini belirten oyuncu yorgun olduğunu konuşmak istemediğini belirtti. Sporunu hiç aksatmayan İbrahim Çelikkol'un gittiği galada da sporunu aksatmadığı da ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın yıllar önceki karesi ikiye böldü
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.