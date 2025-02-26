Cansu Dere rahatsızlandı, İbrahim Çelikkol tek başına kaldı

Dubai'de gerçekleşen özle galaya katılan İbrahim Çelikkol, Cansu Dere'nin rahatsızlandığını belirtti. Binbir Gece dizisinde birlikte rol alacak Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol çekimlere başlasa da Cansu Dere'nin rahatsızlığı sette aksama yaşandı.

Başrolünde İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin yer aldığı Binbir Gece Masalları dizisi dün sete çıktı. Dizisinin yayınlanacağı platformun Dubai galasına katılan Binbir Gece'nin Şehriyar'ı İbrahim Çelikko, rol arkadaşı Cansu Dere'nin sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

CANSU DERE RAHATSIZLANDI, İBRAHİM ÇELİKKOL TEK KALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Binbir Gece Masalları dizisinde Şehriyar rolüyle yer alan İbrahim Çelikkol 30 bölümlük projenin yayınlanacağı tabii platformunun Dubai davetine katıldı. Davete Çelikkol’un partneri Cansu Dere’nin sağlık sorunları nedeniyle son anda katılmadığı öğrenildi.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN SPOR AŞKI DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanında muhabirlerin sorularını cevaplayan İbrahim Çelikkol'un spor kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı. Galanın çok güzel geçtiğini belirten oyuncu yorgun olduğunu konuşmak istemediğini belirtti. Sporunu hiç aksatmayan İbrahim Çelikkol'un gittiği galada da sporunu aksatmadığı da ortaya çıktı.