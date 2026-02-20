Menü Kapat
14°
Canvermezler dizisine Kürşat Alnıaçık ile Hilmicem İntepe katıldı

Genç kuşağın iki gözde yıldızı Burak Dakak ile Ecem Sena Bayır’ı buluşturan Canvermezler dizisine sürpriz isimler katıldı. Oyuncu değişikliklerinin yaşandığı “Canvermezler” dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna Kürşat Alnıaçık ile Hilmicem İntepe katıldı.

Dün sete çıkan Canvermezler dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Başrolünde ve Ecem Sena Bayır'ın yer aldığı diziye Kürşat Alnıaçık ile Hilmicem İntepe katıldı.

CANVERMEZLER DİZİSİ SETE ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tabii’nin yeni iddialı dizisi “Canvermezler” önceki gün sete çıktı. Genç kuşağın iki gözde yıldızı Burak Dakak ile Ecem Sena Bayır’ı buluşturan dizi, 1930’ların İstanbul’unda geçiyor. Saygın bir tüccar olan Ali Nail (Burak Dakak) nişanlısı Seyyan’la (Lidya Atlik) evlilik planları yaparken eski sevgilisi Meliha’dan bir mektup alır ve olaylar başlar.

Oyuncu değişikliklerinin yaşandığı “Canvermezler” dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna Kürşat Alnıaçık ile Hilmicem İntepe katıldı. Kürşat Alnıaçık “Ali Vasfi”ye, Hilmicem İntepe de Ali Nail’in çocukluk arkadaşı Fuat olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

HİLMİCEM İNTEPE KAÇ YAŞINDA

19 Mayıs 1992 doğumlu Hilmicem İntepe ilk olarak katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyurdu. Dansçı olan Hilmicem İntepe, Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuğa başladı.

