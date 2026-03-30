Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

Yeni başrol oyuncularıyla merak uyandıran Cennetin Çocukları dizisi, ilgi çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla TRT1 kanalının en iddialı dizisi olarak karşımıza çıkıyor. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya gibi önemli isimlerin diziden çıkmasıyla beraber yerine gelecek olan isimler izleyiciler arasında merak konusu oldu. Kadrosu baştan aşağı yenilenen Cennetin Çocukları dizisinin güncellenen bomba oyuncu ekibinin isimleri!

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 22:42

TRT 1 ekranlarının kısa zamanda sevilen dizisi haline gelen , yayınlanan 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yasaklı madde kullanımı tespitinden sonra derhal dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun ayrılığı izleyicileri bir yandan şoka sokarken, diğer yandan yerine gelecek olan ismi merak ettirmişti. Senaryosunda yapılacak değişikliklerle beraber fenomen dizinin yenilenecek olan oyuncu ekibinin kamuoyuna duyrulacağı an izleyiciler arasında sıkı takibe alınmıştı. tamamlanıp, afiş fişi baştan aşğı yenilenen Cennetin Çocukları dizisindeki yeni isimler kimler oldu? Cennetin Çocukları dizisinin yeni oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte 'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın yeni oyuncuları:

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve İsmail Hacıoğlu'nun ayrılmasıyla oyuncu kadrosu ve senaryosu yenilenen Cennetin Çocukları dizisinin yeni oyuncuları ve konusu duyuruldu.
Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosuna Buse Meral, Burak Serdar Şanal, Muharrem Türkseven, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Evliya Aykan, Ali Gözüşirin, Ada Mihrioğlu, Ecem Çalhan, Melis Kızılaslan, Birand Tunca, Eda Akalın, Şebnem Doğruer, Eren Hacısalihoğlu, Ali Düşenkalkar, Yurdaer Okur, Gülper Özdemir, Gizem Aydın, Hamza Yazıcı ve Yeşim Gül gibi isimler dahil oldu.
Dizinin yeni konusuna göre, Adil karakterinin kızı Zeynep, babasını hayırsever bir iş insanı olarak tanırken, baskıdan kurtulup arkeolog olma hayaliyle Arafköy'e giderek kendi geçmişini ve kasabayı etkileyecek bir sürecin başlangıcını hazırlar.
Zeynep'in kayıp ikizini bulmak için çıktığı yolculukta, köye dönen Kamil ile yollarının Arafköy'de kesişmesi hikayenin merkezinde yer alacak.
Cennetin Çocukları dizisi her Pazartesi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

TRT1 kanalının yeni iddialı projeleri arasına kısa zamanda ismini yazdıran Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda; Buse Meral, Burak Serdar Şanal, Muharrem Türkseven, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Evliya Aykan,

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

Ali Gözüşirin, Ada Mihrioğlu, Ecem Çalhan, Melis Kızılaslan, Birand Tunca, Eda Akalın, Şebnem Doğruer, Eren Hacısalihoğlu, Ali Düşenkalkar, Yurdaer Okur, Gülper Özdemir, Gizem Aydın, Hamza Yazıcı ve Yeşim Gül gibi yetenekli ve deneyimli isimler rol alıyor.

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ KONUSU NE OLDU? CENNETİN ÇOCUKLARI'NDA NE ANLATILACAK?

Fenomen dizi Cennetin Çocukları'nda Adil karakterinin kızı olarak TV karşısına çıkan Zeynep, bugüne dek babasını sadece hayırsever bir iş insanı olarak tanırken, üstünde hissettiği baskıdan kurtulup arkeolog olarak yeni keşifler yapma hayaliyle kendini Arafköy'de bulur.

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

Kasabaya adım atar atmaz başına geleceklerden tamamen habersiz olacak olan Zeynep, hem kendi geçmişini hemde kasabadakileri etkileyecek olan bir sürecin başlangıcını hazırlar.

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

Kayıp ikizini bulmak için çıktığı bu yolculuk serüveninde köyüne dönen Kamil ile keşfetme arzusu tavan yapan arkeolog Zeynep’in yollarının Arafköy’de kesişmesi izleyicilere izlemesi keyifli bir hikayeyi ekrana taşıyacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ HANGİ GÜN, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Televizyon ekranlarının gözde dizisi olan ve her Pazartesi günü en çok izlenen dizilerden biri olan Cennetin Çocukları dizisi, yeni oyuncuları ve ilgi çeken senaryosuyla saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!
