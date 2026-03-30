Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu sonrasında yenilenen oyuncu kadrosu!

TRT 1 ekranlarının kısa zamanda sevilen dizisi haline gelen Cennetin Çocukları, yayınlanan 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yasaklı madde kullanımı tespitinden sonra derhal dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun ayrılığı izleyicileri bir yandan şoka sokarken, diğer yandan yerine gelecek olan ismi merak ettirmişti. Senaryosunda yapılacak değişikliklerle beraber fenomen dizinin yenilenecek olan oyuncu ekibinin kamuoyuna duyrulacağı an izleyiciler arasında sıkı takibe alınmıştı. Oyuncu kadrosu tamamlanıp, afiş fişi baştan aşğı yenilenen Cennetin Çocukları dizisindeki yeni isimler kimler oldu? Cennetin Çocukları dizisinin yeni oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte TRT1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın yeni oyuncuları:

Özetle

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

TRT1 kanalının yeni iddialı projeleri arasına kısa zamanda ismini yazdıran Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda; Buse Meral, Burak Serdar Şanal, Muharrem Türkseven, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Evliya Aykan,

Ali Gözüşirin, Ada Mihrioğlu, Ecem Çalhan, Melis Kızılaslan, Birand Tunca, Eda Akalın, Şebnem Doğruer, Eren Hacısalihoğlu, Ali Düşenkalkar, Yurdaer Okur, Gülper Özdemir, Gizem Aydın, Hamza Yazıcı ve Yeşim Gül gibi yetenekli ve deneyimli isimler rol alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ KONUSU NE OLDU? CENNETİN ÇOCUKLARI'NDA NE ANLATILACAK?

Fenomen dizi Cennetin Çocukları'nda Adil karakterinin kızı olarak TV karşısına çıkan Zeynep, bugüne dek babasını sadece hayırsever bir iş insanı olarak tanırken, üstünde hissettiği baskıdan kurtulup arkeolog olarak yeni keşifler yapma hayaliyle kendini Arafköy'de bulur.

Kasabaya adım atar atmaz başına geleceklerden tamamen habersiz olacak olan Zeynep, hem kendi geçmişini hemde kasabadakileri etkileyecek olan bir sürecin başlangıcını hazırlar.

Kayıp ikizini bulmak için çıktığı bu yolculuk serüveninde köyüne dönen Kamil ile keşfetme arzusu tavan yapan arkeolog Zeynep’in yollarının Arafköy’de kesişmesi izleyicilere izlemesi keyifli bir hikayeyi ekrana taşıyacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ HANGİ GÜN, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Televizyon ekranlarının gözde dizisi olan ve her Pazartesi günü en çok izlenen dizilerden biri olan Cennetin Çocukları dizisi, yeni oyuncuları ve ilgi çeken senaryosuyla saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.