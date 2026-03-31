Cennetin Çocukları dizisinde Kamil'in hikayesi nedir? Cennetin Çocukları dizisinde Burak Serdar Şanal rüzgarı!

Pazartesi akşamlarının gözde dizilerinden biri olan Cennetin Çocukları, yenilenen senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla arama motorunun en çok aratılan dizilerden biri oluyor. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya gibi başrol oyuncuların aniden diziden çıkmasıyla yerine gelecek isimlerin kim olduğuna yönelik ihtimaller öne sürülürken oyuncu kadrosu netlik kazanan Cennetin Çocukları'nda Kamil karakterini üstlenen Burak Serdar Şanal dikkat çekti. Peki Cennetin Çocukları dizisinde Kamil'in hikayesi ne?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları'nda yeni başrol oyuncu olarak rolüne hazırlanan yakışıklı oyuncu Burak Serdar Şanal, Yeşil Deniz'deki çıkışından sonra ilk kez bu denli iddialı bir proje ile ekranlara dönüyor.
Komedi ve dram türünü ele alan konusuyla ekranların en başarılı projelerinden biri olmaya aay gösterilen Cennetin Çocukları, Zeynep ve Kamil'in Arafköy'de yollarının kesişmesiyle izleyicileri kendine bağlayacak.
Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal, 'Kamil' rolü ile izleyici karşısında hikayesini aktaracak.
İkizinin peşine düşmüş olan Kamil, bir umut onu bulabilmek için büyük bir arayışa girmişken çıktığı yolculuktan döndüğünde Arafköy'e bambaşka bir insan olarak döner.
Kasabanın düzenini gittiği gibi bulamayan Kamil, Şeref’in kontrol altına aldığı Arafköy’de ailesinin dağıldığını görür. Kamil’in dönüşü, yalnızca ailesi için değil, kasabada yaşayan herkes için yepyeni bir başlangıç olur.
Eskiden içine kapanık ve sessiz biri olarak tanına Kamil, atlattığı zorlu günlerin ardından çok daha güçlü, cesur ve kararlı bir karaktere bürünmüştür.
Beyninde taşıdığı hayati risk, yaşamının her saniyesini daha da kritik bir hale sokarken dağılan ailesini bir araya toplamak ve Arafköy’ü eski huzuruna eriştirmek isteyen Kamil'in bunun için yapamayacağı şey yoktur.
Kamil'in bu dönüşü Arafköy kasabasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmeyeceğinin habercisidir.