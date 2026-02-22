Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’inin kim olacağı merakla araştırılıyor. İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest kalmasının ardından Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kulislerde yer alan iddialara göre, yeni İskender karakteri için başarılı oyuncu Taner Ölmez dikkat çeken isimlerden oldu. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 07:16
|
22.02.2026
22.02.2026
saat ikonu 07:16

ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu , geçtiğimiz günlerde yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Tüm bu olanlardan sonra İskender karakterini oynayan İsmail Hacıoğlu, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Şimdilerde dizi yeni başrol ararken magazin kulislerinde başarılı oyuncu ’in yeni İskender olacağı iddia ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor? İşte detaylar…

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ İSKENDER’İ TANER ÖLMEZ Mİ OLACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle de son günlerde oldukça gündeme gelen başrol oyuncusu değişikliği izleyicinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Cennetin Çocukları, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Başrolünde İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı dizi son günlerde başrol oyucusu değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest kalması olaylarının ardından dizi ve kanal yönetimi oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde operasyonu kapsamında yapmış olduğu açıklamalar da dikkat çekmişti.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

Cennetin Çocukları dizisinin 23. Bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu’na yer verilmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Dizinin 2 bölümlük stok görüntüleri de dururken İsmail Hacıoğlu’nun görüntüleri yeni bölümde ekranlara gelmeyecek. İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelecek olan isim ise merak edilirken kulislerde iddia edilene göre, başarılı oyuncu Taner Ölmez, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i olacak.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

TANER ÖLMEZ CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

Kulislerde iddia edilene göre, başarılı oyuncu Taner Ölmez, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i olacak. İsmail Hacıoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından merakla İskender karakterinin kim olacağı gündem de yer alırken, başarılı oyuncunun adı dikkat çekti.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

En yakın zamanda yeni oyuncu bulması gereken yapım, oyuncu arayışlarını sürdürürken, sosyal medya ve kulislerde iddia edilene göre, Taner Ölmez yeni İskender olarak ekranlarda yer alacak.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?

Ancak Taner Ölmez’in Cennetin Çocukları dizisinde yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ne yapım ekibi ne de kanal tarafından konuyla alakalı bir açıklama gelmedi. Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i kim olacak? merakla bekleniyor.

