TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz günlerde yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Tüm bu olanlardan sonra İskender karakterini oynayan İsmail Hacıoğlu, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Şimdilerde dizi yeni başrol ararken magazin kulislerinde başarılı oyuncu Taner Ölmez’in yeni İskender olacağı iddia ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor? İşte detaylar…

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ İSKENDER’İ TANER ÖLMEZ Mİ OLACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle de son günlerde oldukça gündeme gelen başrol oyuncusu değişikliği izleyicinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Cennetin Çocukları, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Başrolünde İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı dizi son günlerde başrol oyucusu değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest kalması olaylarının ardından dizi ve kanal yönetimi oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde operasyonu kapsamında yapmış olduğu açıklamalar da dikkat çekmişti.

Cennetin Çocukları dizisinin 23. Bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu’na yer verilmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Dizinin 2 bölümlük stok görüntüleri de dururken İsmail Hacıoğlu’nun görüntüleri yeni bölümde ekranlara gelmeyecek. İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelecek olan isim ise merak edilirken kulislerde iddia edilene göre, başarılı oyuncu Taner Ölmez, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i olacak.

TANER ÖLMEZ CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

Kulislerde iddia edilene göre, başarılı oyuncu Taner Ölmez, Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i olacak. İsmail Hacıoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından merakla İskender karakterinin kim olacağı gündem de yer alırken, başarılı oyuncunun adı dikkat çekti.

En yakın zamanda yeni oyuncu bulması gereken yapım, oyuncu arayışlarını sürdürürken, sosyal medya ve kulislerde iddia edilene göre, Taner Ölmez yeni İskender olarak ekranlarda yer alacak.

Ancak Taner Ölmez’in Cennetin Çocukları dizisinde yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ne yapım ekibi ne de kanal tarafından konuyla alakalı bir açıklama gelmedi. Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i kim olacak? merakla bekleniyor.