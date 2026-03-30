Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

Çetin Tekindor, yeni projeleri arasında yer alan Çirkin dizisindeki rolü için ciddi bir fiziksel değişime gitti. Usta oyuncu, karakterinin duygusal ve dramatik etkisini artırmak amacıyla kilo aldı. Tekindor’un değişimi, hem setteki meslektaşları hem de izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan görseller, Tekindor’un rolüne olan bağlılığını gözler önüne sererken, oyuncunun performansı için sabırsızlanan takipçiler, yeni bölümleri heyecanla beklemeye başladı.

ÇETİN TEKİNDOR’UN KİLOLU YENİ HALİ

Çetin Tekindor, Çirkin dizisinde oynadığı Ökkeş Karataş rolü için fiziksel olarak da büyük bir değişime gitti. Usta oyuncunun rolü gereği kilo aldığı öğrenildi. Dizinin fragmanında Tekindor, karakterin psikolojik derinliğini ve yaşam tarzını daha inandırıcı kılmak için bu değişimi gönüllü olarak gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, usta oyuncunun yeni görüntüsünü gösterirken izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı. Takipçiler, Çetin Tekindor’un karaktere kattığı farklı boyut ve rol için yaptığı fiziksel dönüşümü övgüyle karşıladı. Özellikle Ökkeş Karataş karakterinin dramatik ve sert tavırlarıyla birleşen bu değişim, dizinin sahnelerine daha güçlü bir etki kazandırdı.

Usta oyuncunun rolü için aldığı kilonun sahnelere nasıl yansıyacağı ve karakterin dramatik etkisinin seyirciye ne ölçüde geçeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, Çirkin dizisinin yeni bölümlerinde Tekindor’un performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

ÇİRKİN OYUNCU KADROSU

Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği 25 Film’in imzalı diziyi Burcu Alptekin ve Merve Çolak yönetiyor. Dizi Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin ve Eylül Ersöz gibi başarılı isimleri Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerle buluşturuyor.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU

Ailesini kaybettikten sonra annesinin yakını Cennet'in yanında, köyde kendi hâlinde bir hayat süren Meryem, yıllardır "Çirkin" lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Küçük yaşta evden ayrılan Cennet'in oğlu Kadir'e çocukluğundan beri hayran olan Meryem'in dünyası, Kadir'in beklenmedik evlilik teklifiyle bir anda değişir.

ÇİRKİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ailesini kaybettikten sonra annesinin yakını Cennet’in yanında, köyde kendi hâlinde bir hayat süren Meryem, yıllardır “Çirkin” lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Küçük yaşta evden ayrılan Cennet’in oğlu Kadir’e çocukluğundan beri hayran olan Meryem’in dünyası, Kadir’in beklenmedik evlilik teklifiyle bir anda değişir. Baskıcı ve katı kuralları olan Cennet, Kadir’in bu hamlesine sert tepki gösterirken, Meryem de onun öfkesinden nasibini alır. Kadir ise bir yandan hem patronu hem de babası gibi gördüğü Ökkeş Karataş’ın işlerinin başında olmak, diğer yandan da onun kızı Lale ile olan ilişkisine zarar vermeden hayatını sürdürmek zorundadır. Kadir’in evlilik teklifinin arkasındaki asıl sebep nedir? Meryem, hayatının en mutlu günlerini yaşayacağını düşünürken kendini karmaşık bir oyunun içinde mi bulacaktır? Lale ile Kadir’in ilişkisi nasıl bir yola girecek?