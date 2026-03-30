Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

Usta oyuncu Çetin Tekindor, yeni dizisi Çirkin için büyük bir değişime gitti. Rolü gereği kilo alan Tekindor, karakterine daha inandırıcı bir performans sunmak için fiziksel olarak da dönüşüm geçirdi. Sürpriz değişiklik, diziyi takip eden izleyiciler tarafından da dikkat çekti. Çetin Tekindor’un yeni hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 22:12

, yeni projeleri arasında yer alan Çirkin dizisindeki rolü için ciddi bir fiziksel değişime gitti. Usta oyuncu, karakterinin duygusal ve dramatik etkisini artırmak amacıyla kilo aldı. Tekindor’un değişimi, hem setteki meslektaşları hem de izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan görseller, Tekindor’un rolüne olan bağlılığını gözler önüne sererken, oyuncunun performansı için sabırsızlanan takipçiler, yeni bölümleri heyecanla beklemeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Usta oyuncu Çetin Tekindor, yeni dizisi Çirkin'deki rolü için karakterinin duygusal ve dramatik etkisini artırmak amacıyla kilo aldı.
Çetin Tekindor, Çirkin dizisinde Ökkeş Karataş karakterini canlandırıyor.
Oyuncu, rolü gereği kilo alarak fiziksel bir değişim geçirdi.
Tekindor'un bu değişimi, hem setteki meslektaşları hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
Dizi, Fırat Parlak ve Koray Şahin yapımcılığında, Burcu Alptekin ve Merve Çolak yönetmenliğinde çekiliyor.
Dizinin konusu, Meryem adlı karakterin, Kadir'in evlilik teklifiyle değişen hayatı üzerine kurulu.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

ÇETİN TEKİNDOR’UN KİLOLU YENİ HALİ

Çetin Tekindor, Çirkin dizisinde oynadığı Ökkeş Karataş rolü için fiziksel olarak da büyük bir değişime gitti. Usta oyuncunun rolü gereği kilo aldığı öğrenildi. Dizinin fragmanında Tekindor, karakterin psikolojik derinliğini ve yaşam tarzını daha inandırıcı kılmak için bu değişimi gönüllü olarak gerçekleştirdi.

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, usta oyuncunun yeni görüntüsünü gösterirken izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı. Takipçiler, Çetin Tekindor’un karaktere kattığı farklı boyut ve rol için yaptığı fiziksel dönüşümü övgüyle karşıladı. Özellikle Ökkeş Karataş karakterinin dramatik ve sert tavırlarıyla birleşen bu değişim, dizinin sahnelerine daha güçlü bir etki kazandırdı.

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

Usta oyuncunun rolü için aldığı kilonun sahnelere nasıl yansıyacağı ve karakterin dramatik etkisinin seyirciye ne ölçüde geçeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, Çirkin dizisinin yeni bölümlerinde Tekindor’un performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

ÇİRKİN OYUNCU KADROSU

Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği 25 Film’in imzalı diziyi Burcu Alptekin ve Merve Çolak yönetiyor. Dizi Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin ve Eylül Ersöz gibi başarılı isimleri Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerle buluşturuyor.

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU

Ailesini kaybettikten sonra annesinin yakını Cennet'in yanında, köyde kendi hâlinde bir hayat süren Meryem, yıllardır “Çirkin” lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Küçük yaşta evden ayrılan Cennet'in oğlu Kadir'e çocukluğundan beri hayran olan Meryem'in dünyası, Kadir'in beklenmedik evlilik teklifiyle bir anda değişir.

Çetin Tekindor Çirkin dizisi için kilo aldı! Usta oyuncunun yeni hali şaşırttı

ÇİRKİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ailesini kaybettikten sonra annesinin yakını Cennet’in yanında, köyde kendi hâlinde bir hayat süren Meryem, yıllardır “Çirkin” lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Küçük yaşta evden ayrılan Cennet’in oğlu Kadir’e çocukluğundan beri hayran olan Meryem’in dünyası, Kadir’in beklenmedik evlilik teklifiyle bir anda değişir. Baskıcı ve katı kuralları olan Cennet, Kadir’in bu hamlesine sert tepki gösterirken, Meryem de onun öfkesinden nasibini alır. Kadir ise bir yandan hem patronu hem de babası gibi gördüğü Ökkeş Karataş’ın işlerinin başında olmak, diğer yandan da onun kızı Lale ile olan ilişkisine zarar vermeden hayatını sürdürmek zorundadır. Kadir’in evlilik teklifinin arkasındaki asıl sebep nedir? Meryem, hayatının en mutlu günlerini yaşayacağını düşünürken kendini karmaşık bir oyunun içinde mi bulacaktır? Lale ile Kadir’in ilişkisi nasıl bir yola girecek?

ETİKETLER
#çetin tekindor
#Dizi Oyuncuları
#Fiziksel Değişim
#Çirkin Dizisi
#Ökkeş Karataş
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.