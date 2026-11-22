Cevher dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesinin yanı sıra izleyicilerin beğenisini kazanan sevimli karakterleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Elçin Sangu'nun canlandırdığı karakterin bebeği olarak ekrana gelen küçük kız, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Minik oyuncunun yer aldığı sahneler paylaşılırken, izleyiciler de bebeğin kim olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.

CEVHER DİZİSİNDE ELÇİN SANGU'NUN BEBEĞİ KİM?

Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun bebeği olarak izleyici karşısına çıkan minik kızın gerçek adı Arya. Dizideki sevimli görüntüsü ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Arya, henüz kısa süre ekranda görünmesine rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcıları, küçük oyuncunun yer aldığı sahneleri paylaşarak beğenilerini dile getirdi. Arya'nın kim olduğu ve gerçek hayattaki yaşamına ilişkin ayrıntılar da dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

ELÇİN SANGU'NUN BEBEĞİ GÜNEŞ'İN GERÇEK ADI NE?

Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun bebeğini canlandıran Güneş'in gerçek adı Arya olarak paylaşıldı. Ancak aktarılan bilgilerde minik oyuncunun soyadı, yaşı ve daha önce rol aldığı yapımlara ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Arya, dizideki sevimli görüntüsüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram hesabı ise aryakilic.1 olarak açıklandı.

Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun bebeği kim?

Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun canlandırdığı karakterin bebeğini Arya adlı küçük kız canlandırıyor. Arya, sevimli görüntüsüyle izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.