Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

19 Nisan Pazar Çirkin dizisi bu akşam var mı, yok mu? Çirkin dizisi yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 17:35
1
Çirkin dizisi

Star TV'nin kısa zamanda dikkat çeken yapımlarından olan Çirkin dizisi, her pazar akşamı televizyon ekranlarının en sevilen dizileri arasında geliyor. Dizinin henüz ilk bölümleri yayınlanmış olmasına rağmen reyting istatistiklerinde ön sıralara çıkmayı başaran Çirkin dizisi, farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Heyecan verici gelişmeleriyle kendini izlettirmeyi başaran iddialı dizi Çirkin'in en son ekrana verilen bölümünden sonra izleyiciler yeni bölüm tarihini dört gözle bekler iken dizinin sıkı takipçileri Çirkin dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Çirkin dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 19 Nisan Pazar günü Çirkin dizisi bu akşam var mı yok mu?

2
Çirkin dizisi yeni bölüm ne zaman

ÇİRKİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Birkaç gün öncesinde ilk olarak Şanlıurfa'da, daha sonra ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü okul saldırısı; pekçok kanalda yayınlanan dizi ve programların yeni bölüm tarihlerinin askıya alınmasına neden olmuştu. Eşref Rüya, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Taşacak Bu Deniz dizilerinden sonra son bölümü silahlı bir vurulma sahnesiyle biten Çirkin dizisinin de bu serüvene dahil olup olmadığı merakla araştırılmaya başlandı.

3
çirkin dizisi son bölüm

Kadir'i korumak uğruna katil olmayı göze alan Meryem'in son bölümde Gürkan'ı vurması; yaşanan olaylardan sonra dizinin ekrana verilip verilmeyeceği konusundaki şüpheleri arttırdı. Peki Çirkin dizisi bu akşam yayınlanacak mı? İşte Çirkin dizisi yeni bölüm tarihi:

4
Çirkin dizisi yeni bölüm ertelendi mi

ÇİRKİN DİZİSİ 4. BÖLÜM ERTELENECEK Mİ?

Çirkin dizisinin sıkı takipçileri, "Çirkin dizisi bitti mi?" veya "Çirkin dizisi yeni bölüm ertelendi mi?" sorularına cevap ararken; kanal yönetiminin verdiği kararlar doğrultusunda fenomen dizinin yeni bölümü için şuanlık herhangi bir ertelenme görülmüyor.

Ancak,  19 Nisan Star TV yayın akışı listesinde ismi görülse de toplumsal hassasiyetlerden dolayı dizi yayınlarında son dakika dahi farklılıklar yaşanabiliyor.

 

5
çirkin yeni bölüm

ÇİRKİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrolünde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'un buluştuğu Çirkin dizisinin 4. bölümü, 19 Nisan Pazar günü (bu akşam) Star TV ekranlarında gelecek. 

6
19 Nisan Pazar Star TV yayın akışı

19 NİSAN PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?


08:00 Çirkin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çirkin
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Türk Müziği
05:00 Dürüye'nin Güğümleri

7
Çirkin dizisi son bölüm

Çirkin dizisi, her pazar günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.