19 Nisan Pazar Çirkin dizisi bu akşam var mı, yok mu? Çirkin dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Star TV'nin kısa zamanda dikkat çeken yapımlarından olan Çirkin dizisi, her pazar akşamı televizyon ekranlarının en sevilen dizileri arasında geliyor. Dizinin henüz ilk bölümleri yayınlanmış olmasına rağmen reyting istatistiklerinde ön sıralara çıkmayı başaran Çirkin dizisi, farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Heyecan verici gelişmeleriyle kendini izlettirmeyi başaran iddialı dizi Çirkin'in en son ekrana verilen bölümünden sonra izleyiciler yeni bölüm tarihini dört gözle bekler iken dizinin sıkı takipçileri Çirkin dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Çirkin dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 19 Nisan Pazar günü Çirkin dizisi bu akşam var mı yok mu?
ÇİRKİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Birkaç gün öncesinde ilk olarak Şanlıurfa'da, daha sonra ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü okul saldırısı; pekçok kanalda yayınlanan dizi ve programların yeni bölüm tarihlerinin askıya alınmasına neden olmuştu. Eşref Rüya, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Taşacak Bu Deniz dizilerinden sonra son bölümü silahlı bir vurulma sahnesiyle biten Çirkin dizisinin de bu serüvene dahil olup olmadığı merakla araştırılmaya başlandı.
Kadir'i korumak uğruna katil olmayı göze alan Meryem'in son bölümde Gürkan'ı vurması; yaşanan olaylardan sonra dizinin ekrana verilip verilmeyeceği konusundaki şüpheleri arttırdı. Peki Çirkin dizisi bu akşam yayınlanacak mı? İşte Çirkin dizisi yeni bölüm tarihi:
ÇİRKİN DİZİSİ 4. BÖLÜM ERTELENECEK Mİ?
Çirkin dizisinin sıkı takipçileri, "Çirkin dizisi bitti mi?" veya "Çirkin dizisi yeni bölüm ertelendi mi?" sorularına cevap ararken; kanal yönetiminin verdiği kararlar doğrultusunda fenomen dizinin yeni bölümü için şuanlık herhangi bir ertelenme görülmüyor.
Ancak, 19 Nisan Star TV yayın akışı listesinde ismi görülse de toplumsal hassasiyetlerden dolayı dizi yayınlarında son dakika dahi farklılıklar yaşanabiliyor.
ÇİRKİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Başrolünde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'un buluştuğu Çirkin dizisinin 4. bölümü, 19 Nisan Pazar günü (bu akşam) Star TV ekranlarında gelecek.
19 NİSAN PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
08:00 Çirkin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çirkin
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Türk Müziği
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
Çirkin dizisi, her pazar günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.