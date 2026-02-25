Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Çirkin’in İsmet’i Berkay Şahinoğlu oldu

Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Çirki dizisinin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Nur Sürer'in katıldığı Çirkinler dizisinin kadrosuna İsmet Bıçakçı katıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
17:37
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
17:52

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı Çirkin dizisinin kadrosuna Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu İsmet Bıçakçı katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın yazdığı Çirkin dizisinin kadrosuna Berkay Şahinoğlu ve usta oyuncu Nur Sürer katılırken, okuma provaları tamamlanıp dizi Cuma günü sete çıkmaya hazırlanıyor.
Çirkin dizisinin kadrosuna Berkay Şahinoğlu, "İsmet Bıçakçı" karakteriyle dahil oldu.
Usta oyuncu Nur Sürer, dizide ana karakter Kadir'in annesi rolünde yer alacak.
Dizinin okuma provası gerçekleştirildi ve Cuma günü sete çıkılması planlanıyor.
Dizinin senaristleri Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'dır.
Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Çetin Tekindor ve Derya Pınar Ak gibi önemli isimler bulunuyor.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KADROSU GENİŞLİYOR

“Çirkin” dizisinin okuma provası bugün yapıldı. Cuma günü sete çıkacak. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizinin kadrosuna Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu yetenekli bir oyuncu katıldı.

Berkay Şahinoğlu “Çirkin” dizisinde İsmet Bıçakçı karakterini oynayacak ve Nehir’e olan sevdasıyla dikkat çeken Hisarlı’nın sempatik bıçkın abisi olarak seyirci karşısına çıkacak

NUR SÜRER ÇİRKİN DİZİSİNİN KADROSUNDA

Okuma provalarının yarın başlayacağı bilinen Çirkin dizisi ekibi sürpriz isimlerle oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Dizinin ana karakteri olan Kadir'i üstlenecek olan isim 'un yeni iddialı projesi sevenlerini heyecanlandırır iken diziye annesi rolüyle katılacak olan ismin olduğu ortaya çıktı. 71 yaşındaki usta oyuncu Nur Sürer, Çirkin dizisi ile yeniden ekranlardaki yerini alacak.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Derya Pınar Ak,
  • Çağlar Ertuğrul,
  • Çetin Tekindor,
  • Gözde Kansu,
  • Olgun Toker,
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Baran Bölükbaşı
