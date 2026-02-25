Çirkin’in İsmet’i Berkay Şahinoğlu oldu

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı Çirkin dizisinin kadrosuna Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu İsmet Bıçakçı katıldı.

ÇİRKİN DİZİSİNİN KADROSU GENİŞLİYOR

Berkay Şahinoğlu “Çirkin” dizisinde İsmet Bıçakçı karakterini oynayacak ve Nehir’e olan sevdasıyla dikkat çeken Hisarlı’nın sempatik bıçkın abisi olarak seyirci karşısına çıkacak

NUR SÜRER ÇİRKİN DİZİSİNİN KADROSUNDA

Okuma provalarının yarın başlayacağı bilinen Çirkin dizisi ekibi sürpriz isimlerle oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Dizinin ana karakteri olan Kadir'i üstlenecek olan isim Çağlar Ertuğrul'un yeni iddialı projesi sevenlerini heyecanlandırır iken diziye annesi rolüyle katılacak olan ismin Nur Sürer olduğu ortaya çıktı. 71 yaşındaki usta oyuncu Nur Sürer, Çirkin dizisi ile yeniden ekranlardaki yerini alacak.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU