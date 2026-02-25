Çirkin’in İsmet’i Berkay Şahinoğlu oldu

Kategoriler
Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı Çirkin dizisinin kadrosuna Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu İsmet Bıçakçı katıldı.
“Çirkin” dizisinin okuma provası bugün yapıldı. Cuma günü sete çıkacak. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizinin kadrosuna Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu yetenekli bir oyuncu katıldı.
Berkay Şahinoğlu “Çirkin” dizisinde İsmet Bıçakçı karakterini oynayacak ve Nehir’e olan sevdasıyla dikkat çeken Hisarlı’nın sempatik bıçkın abisi olarak seyirci karşısına çıkacak
Okuma provalarının yarın başlayacağı bilinen Çirkin dizisi ekibi sürpriz isimlerle oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Dizinin ana karakteri olan Kadir'i üstlenecek olan isim Çağlar Ertuğrul'un yeni iddialı projesi sevenlerini heyecanlandırır iken diziye annesi rolüyle katılacak olan ismin Nur Sürer olduğu ortaya çıktı. 71 yaşındaki usta oyuncu Nur Sürer, Çirkin dizisi ile yeniden ekranlardaki yerini alacak.