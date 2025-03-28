"Çözen Kazanır" sonuçları (28 Mart 2025) açıklandı! İşte ilk 10'a giren isimler

TGRT Haber, izleyicilerin yarıştığı, farklı ve interaktif formattaki yarışma "Çözen Kazanır" ile ekranlara damga vurdu. ''Çözen Kazanır'' yarışma programı Alper Altun’un sunumuyla ekranlara geldi. İşte son yarışmada ilk 10'a giren isimler ve ayın birincisi...

Her gün, 5 bin TL’lik hediye çekinden iPhone 15’e kadar birçok farklı ödüller yarışmanın birincisine armağan edildi. Yarışma izleyiciler tarafından ilgi gördü.

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDA

“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar​ arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları saat 21.30’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılıyor.

28 MART 2025 TARİHLİ ÇÖZEN KAZANIR’DA İLK 10’A GİREN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

AYIN BİRİNCİSİNE 2 KİŞİLİK TATİL HEDİYESİ!

Ayın birincisi ve ayın ilk 10'a girenleri de açıklandı. Ayın birincisi, Halalbooking'den Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde 2 kişilik 3 gece tatil kazandı. İşte ayın ilk 10'u:

İzleyicileri ekranlara kilitleyen yarışmada ayın birincisi Ayhan Kopan oldu.

"ARA VERİYORUZ"

Yarışmanın sunucusu Alper Altun, Çözen Kazanır'a ara verdiklerini duyurdu. Altun, "Yaklaşık 1 yıldır Çözen Kazanır’da bizimle birlikte hafta içi her akşam yarıştınız. 100’lerce soru ve tahminle umarız sizlere keyifli anlar yaşatmışızdır. Şimdilik bir süreliğine yarışmamıza ara veriyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde tekrar görüşmek dileğiyle. Bizden şimdilik bu kadar…" açıklamasını yaptı.