"Çözen Kazanır" sonuçları (7 Mart 2025) açıklandı! İşte ilk 10'a giren isimler

TGRT Haber, izleyicilerin yarıştığı, farklı ve interaktif formattaki yarışma "Çözen Kazanır" ile ekranlara damga vurmaya devam ediyor. ''Çözen Kazanır'' yarışma programı hafta içi her akşam saat 21.00’da Alper Altun’un sunumuyla ekranlara geliyor. İşte ilk 10'a giren isimler...

Her gün, 5 bin TL’lik hediye çekinden iPhone 15’e kadar birçok farklı ödüller yarışmanın birincisine armağan ediliyor. Gelecek ödüller arasında araba​​, arsa​​ ve evin olacağı yarışma​​​ programı 30 dakika sürerken yarışmacılara 15’er soru soruluyor.

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDA

“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar​ arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları saat 21.30’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılıyor.

7 MART 2025 TARİHLİ ÇÖZEN KAZANIR’DA İLK 10’A GİREN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

ÇÖZEN KAZANIR'A NASIL KATILABİLİRSİNİZ? (KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ)

Seyircileri ekran başından interaktif bir deneyime sürükleyen Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor. Çözen Kazanır programına katılım için yoğunluk yaşamamak adına şimdi de başvurabilirsiniz.

Seyircileri ekran başından interaktif bir deneyime sürükleyen Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor. Çözen Kazanır programına katılım için yoğunluk yaşamamak adına şimdi de başvurabilirsiniz.