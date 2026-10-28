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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:10

Crush konseri pankart olayı nedir?

Crush konserinde taşındığı görülen ve üzerinde “Karnındaki kelebek hissi belki başka bir kelebektir Merriiii” yazan pankart, sosyal medyada tartışma yarattı. Genç bir kadını hedef aldığı ve tehdit içerdiği yönünde tepkiler alan pankartın ardından AURA grubu açıklama yaparak sorumlulardan özür istedi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Crush konseri pankart olayı nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:10

Konser alanında taşınan bir pankart, sosyal medyada gündem oldu. Üzerindeki ifadeler nedeniyle genç bir kadını hedef aldığı ve tehdit içerdiği yönünde eleştiriler alan pankart, etkinlik alanına nasıl sokulduğu konusunda da tartışmalara neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından AURA grubu, resmi hesaplarından kamuoyu duyurusu yayımlayarak kadına yönelik şiddetin mizah adı altında normalleştirilemeyeceğini vurguladı. Peki, Crush konseri pankart olayı nedir, pankartta ne yazıyordu? AURA grubu neden açıklama yaptı?

CRUSH KONSERİ PANKART OLAYI NEDİR?

Crush konserinde taşındığı görülen bir pankart, üzerinde yer alan ifadeler nedeniyle tepki çekti. Pankartta “Karnındaki kelebek hissi belki başka bir kelebektir Merriiii” sözleri yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan pankartın genç bir kadını hedef aldığı, tehdit ve nefret içerdiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Pankartın konser alanına alınması da tartışmaların büyümesine neden oldu. Olayın ardından gözler, pankartın etkinlik alanına girişine izin verilmesinden sorumlu yetkililere ve konuya ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.

AURA GRUBU CRUSH KONSERİ OLAYI HAKKINDA NE DEDİ?

Yaşanan tartışmaların ardından AURA grubu, resmi hesapları üzerinden bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin mizah adı altında meşrulaştırılamayacağı belirtilerek pankartın konser alanına alınmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden kamuoyu önünde açıklama ve özür beklendiği ifade edildi.

AURA, konuyla ilgili yasal haklarını kullanacağını da duyurdu. Açıklamada ayrıca bir kadının ısrarlı biçimde takip edilmesi, görüntülerinin izinsiz paylaşılması, tehdit ve tacize maruz bırakılması ile özel hayatına ilişkin bilgilerin ifşa edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

AURA'DAN HUKUKİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

AURA grubunun açıklamasında, söz konusu olayla bağlantılı olduğu belirtilen paylaşımlar ve mesajların delil olarak muhafaza edildiği bildirildi. Grup, tehdit, taciz ve özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğindeki davranışlara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Açıklamada, bu tür eylemlerde bulunan kişiler hakkında yaşları ve kimlikleri ne olursa olsun ilgili mevzuat kapsamında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı ifade edildi.

CRUSH KONSERİNDEKİ PANKARTTA NE YAZIYORDU?

Tepki çeken pankartta, “Karnındaki kelebek hissi belki başka bir kelebektir Merriiii” ifadesi yer aldı. Söz konusu ifade, sosyal medyada genç bir kadını hedef aldığı yönündeki eleştirilerle gündeme geldi.

Pankartın hangi kişisel olayla bağlantılı olduğu ve üzerindeki ifadenin kimi hedef aldığı konusunda paylaşılan açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi. AURA ise açıklamasında kadına yönelik tehdit, taciz ve özel hayatın gizliliğinin ihlali iddialarına karşı hukuki haklarını kullanacağını bildirdi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#kadına yönelik şiddet
#Crush Konseri
#Aura Grubu
#Merriiii
#Pankart Olayı
#Medya
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