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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:19

Çukur dizisi hayranlarına müjde! Vartolu Sadettin geri dönüyor!

Çukur dizisinin unutulmaz karakterlerinden Vartolu Sadettin, bu kez yapay zekâ filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı popüler diziden uyarlanan “Çukur: Vartolu” filminin küresel haklarını Prime Video satın aldı. Peki, Çukur: Vartolu filminde karakterin çocukluğu nasıl anlatılacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Çukur dizisi hayranlarına müjde! Vartolu Sadettin geri dönüyor!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:19

, bu kez yapay zekâ destekli bir film projesiyle gündeme geldi. imzasını taşıyan diziden uyarlanan “Çukur: Vartolu” filminin küresel haklarının tarafından satın alındığı açıklandı. İzleyici Çukur’un unutulmaz karakterlerinden Vartolu’nun geçmişine farklı bir anlatımla bakma fırsatı bulacak. Yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan film şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur: Vartolu filmi ne anlatacak ve karakterin çocukluk hikâyesi nasıl işlenecek?

ÇUKUR’UN VARTALO SAADDETTİN’İ GERİ DÖNÜYOR

Çukur dizisinin unutulmaz karakterlerinden Vartolu Sadettin, bu kez yapay zekâ destekli film projesiyle yeniden gündeme geliyor. Ay Yapım imzalı sevilen diziden uyarlanan “Çukur: Vartolu” filminin küresel haklarını Prime Video satın aldı. 

Çukur dizisi hayranlarına müjde! Vartolu Sadettin geri dönüyor!

Projeyle birlikte Çukur evreni farklı bir anlatımla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan film, Çukur hayranlarında şimdiden merak uyandırdı. Peki, Vartolu Sadettin’in çocukluğu nasıl anlatılacak? “Çukur: Vartolu” filminin yayın tarihi ve projeye ilişkin diğer ayrıntılar ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR VARTOLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden Vartolu Sadettin, bu kez yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan özel bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Çukur: Vartolu” adını taşıyan projede, karakterin çocukluk yıllarının anlatılması bekleniyor. 

Çukur dizisi hayranlarına müjde! Vartolu Sadettin geri dönüyor!

Vartolu Sadettin’in geçmişine odaklanacak film, izleyicilere onun çocukluk dönemini ve karakterinin oluşum sürecini keşfetme fırsatı sunacak. Ay Yapım imzalı Çukur evrenini farklı bir anlatımla yeniden gündeme taşıyacak.

ÇUKUR VARTOLU FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Çukur dizisinin sevilen karakteri Vartolu Sadettin’i merkezine alan “Çukur: Vartolu” filmi, yayın platformuyla ilgili gelişmelerle merak uyandırıyor. Ay Yapım imzalı projeyle ilgili açıklanan bilgilere göre Prime Video, filmin küresel haklarını satın aldı. Ancak yapımın hangi tarihte yayınlanacağı ve Türkiye’de hangi platform üzerinden izleyiciyle buluşacağı henüz netlik kazanmadı.

Çukur dizisi hayranlarına müjde! Vartolu Sadettin geri dönüyor!

Filmin yayın tarihi, erişime açılacağı ülkeler ve izleme seçenekleriyle ilgili yeni açıklamalar geldikçe ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Şimdilik filmin kesin yayın tarihi ve yayın kanalı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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ETİKETLER
#çukur
#prime video
#ay yapım
#Vartolu Sadettin
#Çukur Vartolu
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