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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:39

Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Reytingleri nasıl?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada dizinin ekranlara veda edeceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, Daha 17'nin ne zaman ve kaçıncı bölümde final yapacağı araştırılıyor. Peki, Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Daha 17 final mi yapıyor?İşte dizinin geleceğine ilişkin son bilgiler.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Reytingleri nasıl?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:39

'nin yaz sezonunda izleyiciyle buluşturduğu dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana genç oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle takip ediliyor. 'ın kardeşi 'i bulmak için çıktığı yolculuğun anlatıldığı dizide olayların giderek derinleşmesi izleyicilerin ilgisini artırırken, yapımın ekranlara ne zaman veda edeceği de gündeme geldi.

DAHA 17 BİTİYOR MU?

Daha 17'nin final yapacağına ilişkin iddialar henüz kesinlik kazanmadı. Sosyal medyada dizinin yayın hayatını sonlandıracağı yönünde paylaşımlar yapılsa da Kanal D ve yapım şirketi tarafından dizinin final tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Reytingleri nasıl?

Dizinin reyting performansı ve hikayenin mevcut seyri izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, Daha 17'nin yeni bölümlerinin ardından geleceğine ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

DAHA 17 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Daha 17'nin ne zaman final yapacağı şu an için belli değil. Dizinin kaçıncı bölümde ekranlara veda edeceği konusunda resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan bölüm ve tarih iddialarının kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Reytingleri nasıl?

Dizide Aras'ın kardeşi Demir'i bulmaya çalışması ve Akkaya Ailesi'nin geçmişine ilişkin sırların ortaya çıkması hikayenin önemli gelişmeleri arasında yer alıyor. Dizinin geleceğiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde, final tarihi ve final bölümüne ilişkin detaylar da netlik kazanacak.

DAHA 17 REYTİNGLERİ NASIL?

Daha 17'nin kaçıncı bölümde final yapacağı henüz açıklanmadı. Dizinin final yapacağına ilişkin resmi bir karar bulunmadığı için final bölümü konusunda da kesinleşmiş bir bilgi mevcut değil. İzleyiciler, Kanal D ve yapım ekibinden gelecek açıklamaları bekliyor.

Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Reytingleri nasıl?

Daha 17, 27 Eylül 2026 Pazar günü yayınlanan 18. bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini korudu. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında günün en çok izlenen yapımı oldu.

Daha 17 ne zaman final yapacak, bitiyor mu? Reytingleri nasıl?

Son reyting sonuçlarına göre Daha 17, Total'de 7,04 reyting ve yüzde 22,55 izlenme payı elde ederek birinci sırada yer aldı. Dizinin 18. bölümü AB grubunda 5,93 reyting ve yüzde 21,96 izlenme payına, ABC1 grubunda ise 6,42 reyting ve yüzde 22,83 izlenme payına ulaştı.

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#demir
#kanal d
#Daha 17
#Aras
#Akkaya Ailesi
#Medya
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