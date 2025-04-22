Deha dizisi final oldu! Peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı

Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı Deha dizisinde bir diğer başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu sürpriz bir kararla diziye veda etmişti. Ahsen Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Deha dizisi istenilen başarıya ulaşamadı ve kanaldan karar çıktı.

Son olarak 27. bölümü yayınlanan Deha dizisinin başrolünde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen yer alıyor. Peş peşe yaprak dökümü yaşanan Deha dizisinde Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı tepkiyle karşılanmıştı. Dizinin akıbeti belli oldu

DEHA DİZİSİNİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Deha dizisinde Ahsen Eroğlu ayrılığının ardından Karga rolüyle Taner Rumeli'nin de ayrılması tepki topladı. Bu tepkiler reytinglere de yansıdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deha dizisi için final kararı verildi.

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstenilen izlenme oranına ulaşamayan Deha dizisi için final kararı verildi. 32. bölümde final yapması planlanan Deha dizisinde Muhammed Cangören’in oynadığı İhsan karakterinin ardından Karga da diziye geri dönüyor.