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 | Dilek Ulusan

Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli Ceyda Âşık'la nişanlandı

Başrolünde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in yer aldığı Deha dizisinde rol alan Taner Rumeli, 13 yıllık sevgilisi Ceyda Aşık ile nişanlandı.

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Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli Ceyda Âşık'la nişanlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 10:34

Afilli Aşk, İnadına Aşk, Baba ve Baş Belası gibi dizilerde rol alan Taner Rumeli, son olarak Deha dizisinde Karga rolüyle yer alıyor. Sevilen oyuncu Taner Rumeli, 13 yıllık sevgilisi Ceyda Aşık ile nişanından kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

DEHA'NIN KARGA'SI NİŞANLANDI

Son olarak “Deha” dizisinde Karga rolüyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Taner Rumeli, 13 yıldır beraberlik yaşadığı Ceyda Âşık’la nişanlandı. İki ismin arkadaşları iki ismi yorum yağmuruna tuttu.

Başarılı oyuncu bayramda müstakbel eşini Tekirdağ’da yaşayan ailesinden istedi. Aile arasında yüzükler takıldı, evlilik için ilk adım atılmış oldu. Taner Rumeli, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda bu yaz nikah masasına oturmak istediklerini söyledi ve “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik. Hayalim bu yaz evlenmek” dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

TANER RUMELİ KİMDİR?
8 Nisan 1985 doğumlu Taner Rumeli, . Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu ilk olarak 2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.
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